Hơn 50% khách mua sedan hạng C dưới 900 triệu chọn Mazda3, doanh số Honda Civic giảm

Cùng với đà hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, doanh số bán dòng xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng tiếp tục tăng trưởng; tuy nhiên lượng xe bán ra vẫn ít hơn cùng kỳ năm ngoái. Cục diện cạnh tranh giữa các mẫu mã thuộc phân khúc này không thay đổi khi Mazda3 vẫn dẫn đầu, trong khi Honda Civic, KIA K3 dù được áp dụng ưu đãi giảm giá nhưng doanh số vẫn chưa cải thiện.

Doanh số ô tô sedan hạng C tăng gần 13% nhưng vẫn ít hơn năm ngoái

Trong tháng 10 vừa qua, ngoài các mẫu mã đã quá quen thuộc với khách hàng Việt Nam như, KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5; phân khúc sedan hạng C còn có sự góp mặt của "tân binh" BYD Seal 5. Khác với các mẫu mã trước đây, BYD Seal 5 là mẫu xe dùng hệ thống động cơ Plug-in hybrid (xe hybrid cắm sạc ngoài), được BYD phân phối theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Dù vậy, đơn vị này chưa cập nhật kết quả bán hàng của mẫu sedan này.

Doanh số xe sedan hạng C giá dưới 900 triệu đồng tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10.2025 Ảnh: T.C

Trong khi đó, số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị phân phối xe Hyundai) cho thấy, trong tháng 10.2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 547 xe, tăng 69 xe tương đương 12,7% so với tháng 9.2025.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số xe sedan hạng C tại Việt Nam tăng trưởng, đồng thời cũng là một trong những tháng có kết quả bán hàng tốt nhất tính từ đầu năm đến nay (chỉ sau tháng 3.2025 đạt 577 xe). Kết quả này một phần đến từ việc sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng qua, đồng thời cũng phải kể đến nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà sản xuất, phân phối.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424 Tháng 7.2025 490 Tháng 8.2025 418 Tháng 9.2025 478 Tháng 10.2025 547

Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C trong tháng qua vẫn giảm 834 xe tương đương 60,4%. Điều này cho thấy rõ thực tế, sedan hạng C vẫn chưa thể tìm lại sức hút cũng như vị thế như trước đây. Thực tế này một phần đến từ sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng khi ngày càng quan tâm, lựa chọn các dòng gầm cao cùng tầm giá thay vì xe sedan truyền thống.

Trong số các mẫu xe thuộc phân khúc này, Mazda3 vẫn là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất. Theo đó, doanh số bán Mazda3 trong tháng 10.2025 đạt 292 xe, tăng 46 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mazda3 chiếm hơn 50% thị phần, nghĩa là cứ 10 xe sedan hạng C bán ra thị trường có 5 chiếc Mazda3.

Trong khi đó, KIA K3 và Honda Civic dù được nhà sản xuất phân phối tiếp tục triển khai ưu đãi, giảm giá nhưng kết quả bán hàng lại khá thất vọng. KIA K3 chỉ bán được 96 xe, giảm 4 xe so với tháng trước đó, trong khi Honda Civic bán được 69 xe, giảm 2 xe.

Doanh số ô tô sedan hạng C tại Việt Nam năm 2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Hyundai Elantra sau hai tháng liên tiếp bán chưa tới 50 xe đã có sự cải thiện trong tháng 10.2025 với doanh số đạt 61 xe, tăng 17 xe so với tháng 9 đồng thời chỉ xếp sau Mazda3 về tốc độ tăng trưởng doanh số. Toyota Corolla Altis dù nổi tiếng về độ bền bỉ, tiết kiệm nhưng đang đánh mất vị thế cũng như sức hút trên thị trường. Mẫu sedan của Toyota đạt doanh số bán chưa tới 30 xe trong tháng qua.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 4.911 xe, giảm 4.958 xe, tương đương 50,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Mazda3 đang dẫn đầu với hơn 2.200 xe bán ra, KIA K3 xếp thứ hai với hơn 1.300 xe; trong khi đó Honda Civic (600 xe) và Hyundai Elantra (539 xe) đang cạnh tranh vị trí thứ ba.