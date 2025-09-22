'Đại hạ giá' sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam vẫn ế

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, khoảng 2 tháng trở lại đây, khi sức mua chững lại, nhiều mẫu mã ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng cũng được các nhà sản xuất, phân phối triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá bán. Thậm chí, một số bản tiêu chuẩn của các mẫu sedan hạng C như KIA K3, Hyundai Elantra… có giá ngang ngửa xe hạng B. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể giúp phân khúc này gia tăng sức hút trong bối cảnh sức mua toàn thị trường sụt giảm, doanh số xe sedan hạng C dưới 900 triệu đồng cũng "lao dốc".

Trong tháng 8.2025, không có mẫu mã nào thuộc phân khúc sedan hạng C tăng trưởng dương về doanh số so với tháng liền trước đó Ảnh: TC Motor

Không có mẫu mã nào tăng trưởng dương so với tháng trước

Tính đến tháng hết 8.2025, phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng có 6 mẫu xe góp mặt. Trong đó, KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam), trong tháng 8.2025, không có mẫu mã nào thuộc phân khúc sedan hạng C tăng trưởng dương về doanh số so với tháng liền trước đó. Ngay cả Mazda3 - mẫu xe được xem là bán chạy nhất phân khúc này cũng chỉ đạt 197 xe bán ra, giảm 34 xe so với tháng trước.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, KIA K3 dù được đánh giá có kiểu dáng thiết kế thời trang, tích hợp nhiều trang bị, tính năng cùng giá bán cạnh tranh cũng chỉ bán được 104 xe, giảm 21 xe so với tháng 7.2025. Các mẫu mã còn lại như Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis còn chật vật hơn khi chỉ bán được vài chục xe trong cả tháng 8. Cụ thể, doanh số Honda Civic đạt 55 xe (giảm 5 xe); Hyundai Elantra đạt 43 xe (giảm 8 xe) và Toyota Corolla Altis xếp cuối bảng với 19 xe, ít hơn 4 xe so với tháng 7.2025. Riêng MG5 không được đơn vị phân phối công bố doanh số bán hàng.

Người Việt không còn ưa chuộng sedan hạng C, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng C dưới 900 triệu đồng đạt chưa tới 500 chiếc, giảm gần 15%

Theo Báo cáo bán hàng từ VAMA cũng như TC Motor, trong bối cảnh doanh số của hầu hết các mẫu xe đều sụt giảm, khép lại tháng 8.2025 tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 418 xe, giảm 72 xe tương đương 14,7% so với tháng 7.2025; đồng thời cũng thấp hơn 570 xe, tương đương mức giảm 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424 Tháng 7.2025 490 Tháng 8.2025 418

Đây đã là tháng thứ 5 liên tiếp, lượng tiêu thụ xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt chưa tới 500 xe/tháng; đồng thời cũng là tháng có doanh số thấp nhất của phân khúc này kể từ đầu năm 2025 đến nay. Kết quả này cho thấy rõ thực tế, xe sedan hạng C đang mất dần sức hút với khách hàng cũng như vị thế vốn có trên thị trường ô tô Việt Nam. Từng có thời điểm, phân khúc này bán ra trung bình 2.000 xe/tháng, tuy nhiên hiện tại chỉ đạt trung bình 485 xe/tháng.

Thực tế, điều này cũng không quá bất ngờ nếu nhìn vào thực tế thị trường những năm gần đây, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang thay đổi, chuyển dịch; không chỉ sedan hạng C mà cả dòng xe sedan nói chung đang mất dần sức hút. Với sự phát triển đa dạng của thị trường ô tô Việt Nam, hiện tại với tài chính từ 550 - 900 triệu đồng, người Việt có khá nhiều lựa chọn với các dòng ô tô gầm cao, thiết kế rộng, trong khi trang bị tiện nghi cũng không hề thua kém dòng xe sedan hạng C.

Mazda3 - mẫu xe được xem là bán chạy nhất phân khúc này cũng chỉ đạt 197 xe bán ra, giảm 34 xe so với tháng trước Ảnh: THACO

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 3.886 xe, giảm 2.489 xe, tương đương 39% so với cùng kỳ năm 2024.