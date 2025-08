Sedan hạng C: Người Việt không còn ưa chuộng, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Người Việt không còn ưa chuộng sedan hạng C, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Mặc dù thị trường ô tô nửa đầu năm 2025 tăng trưởng, phân khúc sedan hạng C vẫn ghi nhận sức mua giảm mạnh. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và TC Motor, chỉ có 2.978 xe sedan hạng C tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2025, giảm 2.391 xe so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 6 vừa qua, phân khúc này chỉ đạt doanh số 424 xe.

Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc nhưng chỉ dừng lại ở con số 1.255 xe sau nửa đầu năm 2025, giảm 799 xe so với cùng kỳ năm ngoái. KIA K3 giữ vị trí thứ hai với 899 xe bán ra, thấp hơn 611 xe so với 6 tháng đầu năm 2024. Định giá bán khá cao so với mặt bằng chung phân khúc, Honda Civic ghi nhận doanh số 345 xe sau hai quý đầu năm 2025, xếp vị trí thứ 3.

Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C nửa đầu năm 2025 nhưng vẫn giảm gần 800 xe so với cùng kỳ năm 2024 ẢNH: TN

Với xu hướng ưa chuộng xe gầm cao, phân khúc sedan gầm thấp ngày càng mất sức hút đối với khách Việt, dù cho các nhà sản xuất, đại lý liên tục tung nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu.