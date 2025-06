Sedan hạng C dưới 900 triệu: KIA K3 bám đuổi Mazda3, Hyundai Elantra vượt Honda Civic

Tìm lại nhịp tăng trưởng trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam chững lại, tuy nhiên mức tăng trưởng của phân khúc xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam không đáng kể. Trật tự cạnh tranh trong cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này cũng không có nhiều xáo trộn khi Mazda3 vẫn dẫn đầu, tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam.

Cuộc đua doanh số giữa các mẫu sedan hạng C không có nhiều xáo trộn khi Mazda3 vẫn dẫn đầu Ảnh: B.H

Doanh số bán xe sedan hạng C nhiều hơn tháng trước đó chỉ 2 xe

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, nhiều mẫu mã thuộc nhóm sedan hạng C tại Việt Nam cũng được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi với hy vọng giúp dòng xe này tìm lại sức hút để vực dậy doanh số. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô gần như chững lại, bước tăng trưởng về doanh số của phân khúc sedan hạng C cũng không thật sự ấn tượng.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 5.2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 471 xe tăng 2 xe tương đương 0,5% so với tháng 4.2025.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 4.2025 471

Như vậy, sau khi sụt giảm doanh số trong tháng 4.2025, phân khúc này đã lấy lại nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chưa thể khiến các nhà sản xuất phân phối xe sedan hạng C tin tưởng vào triển vọng hồi sinh của phân khúc này, bởi đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số xe sedan hạng C đạt dưới 500 chiếc. Thậm chí, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thị xe sedan hạng C trong tháng 5.2025 vẫn giảm 588 xe, tương đương 55,6%. Nếu tính riêng dòng xe sedan, doanh số phân khúc xe sedan hạng C chỉ nhỉnh hơn so với dòng sedan hạng D.

Doanh số KIA K3 tăng trưởng trong năm 2024 nhưng vẫn xếp sau Mazda3

KIA K3 bám đuổi Mazda3, Hyundai Elantra vượt Honda Civic

Thực tế, mức tăng trưởng của xe sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam trong tháng 5.2025 chủ yếu tập trung ở các mẫu mã ở nhóm dẫn đầu. Trong đó, KIA K3 là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất với 133 xe bán ra, tăng 16 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này chỉ đủ giúp KIA K3 cũng cố vị trí thứ hai và rút ngắn cách biệt với Mazda3 về doanh số. Bởi mẫu xe Nhật Bản chỉ bán được 206 xe, xếp ở vị trí dẫn đầu nhưng mức tăng trưởng chỉ 2 xe so với tháng 4.2025.

KIA K3 là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất với 133 xe bán ra, tăng 16 xe so với tháng trước đó Ảnh: B.H

Vị trí thứ 3 vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Hyundai Elantra và Honda Civic, so với tháng 4.2025 đã có sự thay đổi. Cụ thể, Hyundai Elantra với 58 xe bán ra, vượt qua Honda Civic (đạt 53 xe). So với mức tăng 7 xe của Hyundai Elantra, doanh số Honda Civic trong tháng 5.2025 giảm 16 xe, mức sụt giảm cao nhất trong số các mẫu xe đang góp mặt ở phân khúc này. Trong khi đó, vị trí cuối bảng vẫn thuộc về Toyota Corolla Altis với 21 xe đến tay người dùng trong tháng 5.2025, giảm 7 xe so với tháng trước đó.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 2.554 xe, giảm 1.766 xe, tương đương 40,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lợi thế trong cuộc đua doanh số nghiêng về phía Mazda3 với tổng doanh số cộng dồn đạt 1.071 xe, nhiều hơn KIA K3 (đạt 783 xe). Trong khi, doanh số cộng dồn của Hyundai Elantra, Honda Civic tính đến hết tháng 5.2025 đạt chưa tới 300 xe.