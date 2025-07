Người Việt không còn chuộng sedan hạng C, doanh số nhiều mẫu xe giảm mạnh

Trong khi sức mua trên thị trường từng bước hồi phục, phân khúc sedan hạng C với các mẫu mã trong tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng như Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis lại mất dần sức hút, doanh số giảm mạnh. Đáng chú ý, sau nửa đầu năm 2025, không có bất kỳ mẫu xe nào thuộc phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt được mức tăng trưởng dương về doanh số bán hàng.

Không có bất kỳ mẫu xe nào thuộc phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt được mức tăng trưởng dương về doanh số bán hàng Ảnh: B.H

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C giảm gần 45%

Tương tự sedan hạng B hay sedan hạng D… phân khúc sedan hạng C tầm dưới 900 triệu đồng vẫn không giữ được nhịp tăng trưởng trong bối cảnh sức mua trên thị trường dần hồi phục. Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor công bố mới đây cho thấy, trong tháng 6.2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 424 xe, giảm 47 xe tương đương 10% so với tháng 5.2025. Nếu so với tháng 6 năm ngoái, doanh số bán sedan hạng C thấp hơn 625 xe, tương đương mức giảm lên tới 59,6% so với tháng 6.2024.

Đáng chú ý, tháng 6.2025 là tháng có doanh số bán hàng thấp nhất của phân khúc sedan hạng C tính từ đầu năm 2025. Chính điều này, khiến tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam sau nửa đầu năm 2025 chỉ đạt 2.978 xe, giảm 2.391 xe, tương đương 44,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469 Tháng 5.2025 471 Tháng 6.2025 424

Kết qủa này không quá bất ngờ bởi nếu nhìn vào thực tế, không chỉ sedan hạng C mà cả dòng xe sedan nói chung đang mất dần sức hút trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang thay đổi, có sự chuyển dịch dần sang các dòng ô tô gầm cao. Với sự phát triển đa dạng của thị trường ô tô Việt Nam, hiện tại với tài chính từ 550 - 900 triệu đồng, người Việt có khá nhiều lựa chọn với các dòng ô tô gầm cao, thiết kế rộng, trong khi trang bị tiện nghi cũng không hề thua kém dòng xe sedan hạng C.

Doanh số KIA K3 tăng trưởng trong 2024 nhưng vẫn xếp sau Mazda3

Doanh số các mẫu mã sedan hạng C đều sụt giảm, chỉ riêng Mazda3 bán hơn 1.200 xe

Không còn giữ được sức hút, doanh số của tất cả các mẫu sedan hạng tầm giá dưới 900 triệu đồng đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda3 là mẫu xe duy nhất bán được trên 1.000 xe trong cả 6 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, đã có 1.255 chiếc Mazda3 đến tay khách hàng. Kết quả này giúp Mazda3 giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc, tuy nhiên nếu so với năm ngoái lượng tiêu thụ mẫu xe này giảm tới gần 800 xe, qua đó trở thành mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất phân khúc.

Mazda3 là mẫu xe duy nhất bán được trên 1.000 xe trong cả 6 tháng đầu năm 2025 Ảnh: THACO

KIA K3 bán được gần 900 xe, tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai, dù vậy so với năm ngoái doanh số mẫu xe Hàn Quốc cũng giảm tới 611 xe. Hyundai Elantra cũng không giữ được vị thế khi chỉ bán được 340 xe sau 6 tháng đầu năm 2025, giảm 471 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này khiến mẫu xe Hàn Quốc để mất vị trí thứ 3 vào tay Honda Civic. Mẫu xe Honda bán được 345 xe, nhiều hơn Elantra chỉ 5 xe.

Doanh số các mẫu sedan hạng C sau nửa đầu năm 2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Toyota Corolla Altis tiếp tục xếp cuối bảng với lượng xe bán ra đạt 139 chiếc. Trung bình mỗi tháng hãng xe Nhật Bản chỉ bán được 23 chiếc Corolla Altis. Đây cũng là mẫu xe thường xuyên góp mặt trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam hàng tháng. Bước sụt giảm của Corolla Altis cũng là minh chứng rõ nhất cho sự sụt giảm của phân khúc sedan hạng C nói chung. Từng có thời điểm Toyota Corolla Altis là một trong những mẫu sedan được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam, tuy nhiên hiện tại Corolla Altis dù có nỗ lực thay đổi nhưng chưa thể tìm lại sức hút. Riêng MG5 không được nhà nhập khẩu, phân phối xe MG tại Việt Nam công bố doanh số.