10 ô tô bán chạy nhất từng phân khúc tại Việt Nam năm 2024

Tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam trong năm 2024 chỉ đạt 12.021 xe, giảm 22,2% tương đương 3.428 xe so với năm 2023. Mẫu xe hút khách nhất phân khúc này vẫn là Mazda3. Doanh số Mazda3 trong năm 2024 đạt gần 5.000 xe, thấp hơn 1.760 xe so với năm 2023. Dù vậy, kết quả này vẫn đủ để giúp Mazda3 giữ vững ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2024.