Ô tô của hãng nào có tỷ lệ đạt chuẩn an toàn 5 sao cao nhất?

Mới đây, dựa trên dữ liệu thu thập từ Chương trình đánh giá xe mới (NCAP) xếp hạng độ an toàn của các xe dựa trên kết quả thử nghiệm độ an toàn khi va chạm, khi lật xe, và mức độ hiệu quả của các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)… Chuyên trang Confused đã công bố danh sách những hãng ô tô dẫn đầu về xếp hạng an toàn tại Mỹ trong suốt 10 năm qua.

Kết quả được Confused công bố cho thấy, trong số hàng loạt thương hiệu đang sản xuất phân phối ô tô tại Mỹ cũng như toàn cầu, Volvo, Subaru, Tesla, Genesis và Polestar là thương hiệu ô tô 100% tỷ lệ ô tô mới đạt chuẩn an toàn 5 sao trong suốt 10 năm qua.

Volvo, Subaru, Tesla, Genesis và Polestar là thương hiệu ô tô 100% tỷ lệ ô tô mới đạt chuẩn an toàn 5 sao trong suốt 10 năm qua. Ảnh: Volvo

Nói một cách dễ hiểu, các mẫu ô tô mới do 5 thương hiệu này tung ra thị trường trong 10 năm qua đều nhận được xếp hạng an toàn 5 sao. Kết quả này có thể được nhiều người cho là chỉ trên lý thuyết giấy tờ nhưng thực tế để đánh giá an toàn, một mẫu xe phải trải qua quá trình khá phức tạp.

Trước hết, các bài kiểm tra này được thiết kế mô phỏng lại các tình huống va chạm cụ thể, nghĩa là điểm số hoàn hảo không nhất thiết đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự trong một vụ va chạm hỗn loạn trên đường cao tốc hoặc đường nông thôn thiếu ánh sáng. Ngoài ra, số lượng mẫu xe được thử nghiệm cũng quan trọng, có sự khác biệt đáng kể giữa việc đánh giá ba chiếc xe và thử nghiệm hơn 100 chiếc từ một thương hiệu.

Theo Confused, với 76 xe sản xuất tung ra thị trường đều đạt chuẩn an toàn 5 sao, Volvo là hãng ô tô có số lượng cũng như tỷ lệ ô tô được xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất tại thị trường Mỹ. Subaru xếp thứ hai với 72 xe, Tesla có 45 xe, Genesis có 15 xe và Polestar có 3 xe. Tất cả đều đạt đạt chuẩn an toàn 5 sao, đạt tỷ lệ 100%.

10 hãng xe có tỷ lệ ô tô đạt chuẩn 5 sao cao nhất tại Mỹ Nguồn: Confused

Ngoài ra, một số hãng xe khác cũng có tỷ lệ ô tô đạt chuẩn an toàn 5 sao khá cao gồm Buick sản xuất 59 xe, có 58 xe đạt chuẩn an toàn 5 sao chiếm tỷ lệ 98,31%; Acura có 54/55 xe, chiếm tỷ lệ 98,18%; Honda có 105/111 xe chiếm tỷ lệ 94,59%; Mazda có 51/55 xe, chiếm tỷ lệ 92,72%, BMW có 84/92 xe, chiếm tỷ lệ 91,3%...

Trong khi đó, có 4 thương hiệu ô tô tung ra thị trường một số mẫu mã ô tô mới trong khoảng 10 năm qua nhưng không có mẫu xe này đạt chuẩn an toàn 5 sao. Cụ thể, MINI trình làng 14 xe, Fiat 4 xe, Smart 4 xe và Suzuki 1 xe nhưng không có bất kỳ mẫu xe nào trong số này nhận được chứng nhận an toàn 5 sao.

Kết quả được Confused công bố cũng cho thấy một số xu hướng thú vị trong ngành ô tô. Đơn cử như ô tô sản xuất trong năm 2024 có tỷ lệ đạt xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất. Điều này cho thấy các nhà sản xuất ô tô ngày càng chú trọng vào mức độ an toàn của ô tô, Carscoop cho rằng kết quả này là do các nhà sản xuất ô tô sử dụng phụ tùng và chip chất lượng thấp trong bối cảnh thiếu nguồn cung.

Suzuki không có bất kỳ mẫu xe nào nhận được chứng nhận an toàn 5 sao trong 10 năm qua. Ảnh: B.H

Tuy nhiên, xếp hạng an toàn chỉ nói lên một phần câu chuyện. Khiếu nại của khách hàng gửi đến Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Quốc gia (NHTSA) cung cấp góc nhìn thực tế hơn về cách những chiếc xe này hoạt động bên ngoài phòng thí nghiệm.

Volvo và Genesis tiếp tục được đánh giá cao ở khía cạnh này khi với ít khiếu nại nhất trên mỗi xe, trung bình mỗi chiếc ô tô mới của hai thương hiệu này có khoảng 47,2 khiếu nại được gửi đến NHTSA trên mỗi xe ra mắt. Những hãng khác cũng có thành tích tốt, bao gồm Polestar, Lexus, Audi, Mitsubishi, Smart, Lincoln, Cadillac và Acura.

Trong khi đó, xe Jeep có nhiều khiếu nại nhất với trung bình 1.487,83 khiếu nại trên mỗi xe, trở thành hãng tệ nhất về chất lượng sản phẩm. Dodge, Chrysler và Ram, cũng nhận về hàng trăm đơn thư khiếu nại trên mỗi mẫu xe từ phía người dùng.