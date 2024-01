Xe SUV 'xịn' nhất của Volvo tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi dây an toàn

Nhà phân phối xe Volvo tại Việt Nam vừa triển khai đợt triệu hồi liên quan đến dòng xe SUV - Volvo XC90. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đợt triệu hồi lần này liên quan đến 7 chiếc Volvo XC90 T6 gồm 2 phiên bản XC90 T6 AWD Momentum và XC90 T6 AWD Inscription.



7 chiếc Volvo XC90 T6 tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi đợt này

7 xe này được sản xuất tại nhà máy Volvo Car Torslanda Sweden, Goteborg, Thụy Điển từ ngày 13.10.2015 đến 16.8.2021 do Công ty TNHH Sweden Auto nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

Các dòng xe Volvo từ trước đến nay được hãng quảng cáo có độ an toàn cao, tuy nhiên với 7 chiếc Volvo XC90 thuộc diện triệu hồi lần này, nhà sản xuất sau quá trình điều tra đã xác định rằng khóa dây đai an toàn ở hàng ghế thứ hai có thể chưa được thắt chặt theo đúng thông số kỹ thuật. Nếu tình trạng này xảy ra, khả năng bảo vệ hành khách ngồi ở hàng ghế thứ hai có thể không được đảm bảo trong trường hợp xảy ra va chạm. Đợt triệu hồi tại Việt Nam lần này nằm trong chương trình triệu hồi toàn cầu số R10259 của tập đoàn Volvo.

Volvo sẽ kiểm tra và xiết vít khóa đai an toàn và bộ căng đai an toàn trên dòng xe Volvo XC90 bị ảnh hưởng

Từ đầu tháng 1.2024, nhà phân phối xe Volvo tại Việt Nam phối hợp với đại lý để thông báo đến người dùng xe XC90 thuộc diện ảnh hưởng để triệu hồi sửa chữa. Volvo sẽ kiểm tra và xiết vít khóa đai an toàn và bộ căng đai an toàn trên dòng xe Volvo XC90 bị ảnh hưởng. Thời gian kiểm tra và siết lại vít đai an toàn cho mỗi xe dự kiến mất khoảng 2 giờ. Chương trình triệu hồi này sẽ kết thúc vào ngày 31.1.2024.

Volvo XC90 là một trong những dòng xe đầu tiên phân phối khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Đây cũng là dòng xe SUV có kích thước lớn nhất, trang bị "xịn" nhất của Volvo tại Việt Nam có giá từ 3,89 - 4,559 tỉ đồng, cạnh tranh với các đối thủ Lexus GX460, BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE.