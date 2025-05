Sedan hạng C dưới 900 triệu: Doanh số chưa tới 500 chiếc, Mazda3 bán chạy nhất

Bước chững lại của thị trường ô tô Việt Nam khiến phân khúc ô tô sedan hạng C gồm những mẫu mã có giá bán từ 600 - 900 triệu đồng như Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis… không thể giữ được nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, trật tự trong cuộc đua doanh số vẫn không có sự xáo trộn khi Mazda3 vẫn chiếm hơn 40% doanh số và tiếp tục dẫn đầu phân khúc.

5 mẫu mã đua giảm giá, sedan hạng C bán chưa tới 500 xe

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, nhiều mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam cũng được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi với hy vọng giúp dòng xe này tìm lại sức hút để vực dậy doanh số. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua giảm, nỗ lực của các nhà sản xuất, đại lý phân phối xe sedan hạng C vẫn chưa mang lại hiệu quả tương xứng.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2025 534 Tháng 2.2025 503 Tháng 3.2025 577 Tháng 4.2025 469

Tín hiệu tích cực trong tháng 3.2025 không còn tái diễn trong tháng 4 để giúp sedan hạng C duy trì mạch tăng trưởng doanh số. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 4.2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 469 xe, giảm 108 xe tương đương 18,8% so với tháng 3.2025, đồng thời cũng thấp hơn 490 xe tương đương mức giảm 51,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả bán hàng của phân khúc này trong tháng 4.2025 bao gồm doanh số của 5 mẫu xe (Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis), trong khi đó, MG5 không được đơn vị phân phối công bố doanh số bán hàng.

Như vậy, ngay sau khi tăng trưởng trong tháng 3.2025, doanh số bán ô tô sedan hạng C lập tức quay đầu giảm nhẹ trong tháng 4.2025. Đáng chú ý, đây là tháng đầu tiên tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng doanh số ô tô sedan hạng C đạt dưới 500 xe/tháng. Đây thực sự là điều đáng báo động, cho thấy phân khúc này đang đánh mất sức hút cũng như vị thế trên thị trường.

Ngay sau khi tăng trưởng trong tháng 3.2025, doanh số bán ô tô sedan hạng C lập tức quay đầu giảm nhẹ trong tháng 4.2025 Ảnh: B.H

Trưởng nhóm bán hàng của một đại lý Hyundai tại TP.HCM cho biết: "Thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang dần thay đổi, mức độ quan tâm của khách hàng với dòng sedan nói chung cũng như phân khúc sedan hạng C không còn như trước đây. Bên cạnh đó, việc sức mua trên thị trường sụt giảm cũng là lý do khiến lượng tiêu thụ sedan hạng C sụt giảm".

Nếu tính riêng dòng xe sedan, doanh số phân khúc sedan hạng C chỉ nhỉnh hơn so với dòng sedan hạng D.

Doanh số KIA K3 tăng trưởng trong 2024 nhưng vẫn xếp sau Mazda3

Hơn 40% khách hàng mua xe sedan hạng C chọn Mazda3

Trong số các mẫu xe thuộc phân khúc này, Mazda3 vẫn là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất. Theo đó, doanh số bán Mazda3 trong tháng 4.2025 đạt 204 xe, tương đương lượng xe bán ra trong tháng trước đó. Kết quả này giúp Mazda3 chiếm khoảng 43% thị phần qua đó tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số phân khúc xe sedan hạng C tại Việt Nam tính đến hết tháng 4.2025.

Mazda3 vẫn là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất Ảnh: THACO

KIA K3 sau bước khởi sắc trong tháng 3.2025 không còn giữ được nhịp tăng trưởng. Mẫu xe do THACO AUTO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam chỉ đạt 117 xe bán ra, giảm 60 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất phân khúc trong tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về Hyundai Elantra với lượng xe bán ra chỉ đạt 69 xe, giảm 12 xe so với tháng 3.2025.

Honda Civic và Toyota Corolla Altis - hai mẫu xe nhập khẩu ở phân khúc này lần lượt chia nhau hai vị trí cuối bảng. Trong đó, doanh số Honda Civic đạt 51 xe, Toyota Corolla Altis bán ế nhất khi chỉ đạt 28 xe.

Doanh số bán các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 2.083 xe, giảm 1.178 xe, tương đương 36,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lợi thế trong cuộc đua doanh số đang nghiêng về phía Mazda3 với tổng doanh số cộng dồn đạt 865 xe.