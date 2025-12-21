Hàng loạt nhà cổ mặt tiền đường Lê Lợi 'thay áo mới', trung tâm TP.HCM thêm khang trang

Từ đầu tháng 12 này, các đơn vị bắt đầu thực hiện việc chỉnh trang dãy nhà cổ nằm ở mặt tiền đường Lê Lợi (giao giữa phường Sài Gòn - Bến Thành, TP.HCM). Cụ thể, chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn. Bên cạnh đó, vỉa hè và dải phân cách giữa đường Lê Lợi cũng được cải tạo cho khang trang hơn.

Với mặt đứng các dãy nhà, đơn vị thi công vệ sinh rong rêu, cây bụi bám trên bề mặt. Sau đó, mặt tiền nhà, mái nhà và mặt bên các công trình dọc đường Lê Lợi được sơn mới với màu sắc hài hòa cho tổng thể cả trục đường. Đồng thời, các bảng hiệu, bảng quảng cáo cũng phải sắp xếp lại vị trí ở tầng 1, không che chắn cửa sổ các tầng lầu.

Dãy nhà cổ mặt tiền đường Lê Lợi (TP.HCM) được sơn mới những ngày qua ẢNH: PHẠM HỮU

Dự án chỉnh trang được UBND TP.HCM chấp thuận gồm mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn ẢNH: PHẠM HỮU

Việc chỉnh trang tại tuyến đường Lê Lợi dài 1 km, gồm các hạng mục như: lát đá dải phân cách, ốp đá granite xung quanh thành bồn cây, sơn lại các mặt tiền nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Những căn nhà ở đây được "thay áo mới" với nhiều màu sắc, phần mái đều được sơn màu đỏ đồng bộ phù hợp cảnh quan của trung tâm TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Đồng thời các đơn vị thi công tiến hành lát đá dải phân cách, ốp đá granite xung quanh thành bồn cây tạo thẩm mỹ, bổ sung cây bụi tạo sự sinh động. Vỉa hè 2 bên đường Lê Lợi cũng được lát đá granite đồng bộ với cảnh quan chung.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá đường Lê Lợi là một trong những đường chính của khu vực trung tâm hiện hữu, thường tổ chức các sự kiện lớn, tập trung đông đảo du khách trong nước và quốc tế, và được xem là bộ mặt của TP.HCM.

Đoạn dãy nhà cổ nằm gần chợ Bến Thành được chỉnh trang tạo nên cảnh quan hiện đại nhưng vẫn giữ nét hoài cổ ẢNH: PHẠM HỮU

Dãy nhà này hiện nay là những cửa hàng buôn bán sầm uất với nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thời trang phục vụ du khách ẢNH: PHẠM HỮU

Nơi đây vào đầu thế kỷ 20 từng là khách sạn Tây Hòa; năm 1928 từng diễn ra hội nghị thành lập Kỳ bộ Nam Kỳ của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ẢNH: PHẠM HỮU

Vào giai cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đường Lê Lợi hiện nay còn có tên là đại lộ Bonard. Đại lộ Bonard bắt đầu từ ngã ba đại lộ Bonard với đường Pasteur đến cuối đại lộ ở góc với đường Mac Mahon (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Thời điểm này, đại lộ Bonard bắt đầu chiếm ưu thế về kinh tế và được coi như con đường trung tâm thương mại của Sài Gòn.

Đến năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành Lê Lợi và được giữ tên cho đến nay. Tiếp nối truyền thống thương mại, đường Lê Lợi là một trong những trục giao thông - thương mại sầm uất bậc nhất trung tâm TP.HCM.

Cửa chính, tường, lan can đều được sơn mới với màu sắc hài hòa ẢNH: PHẠM HỮU

Một góc của dãy nhà cổ nằm tại đường Lê Lợi ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài việc sơn lại các dãy nhà, phía vỉa hè được lát đá granite khang trang và sạch sẽ ẢNH: PHẠM HỮU

Các công nhân miệt mài làm việc để nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Trong ảnh là các công nhân sơn lại vạch kẻ đường màu trắng nền đỏ trên đường Lê Lợi ẢNH: PHẠM HỮU