Thời sự

TP.HCM bắn pháo hoa 6 điểm đón năm mới 2026

Sỹ Đông
26/12/2025 15:22 GMT+7

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM vừa ban hành, thành phố tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại các vị trí quen thuộc, phân bố ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ phía đông, phía nam, tạo điều kiện để đông đảo người dân và du khách cùng thưởng thức không khí giao thừa.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm chào năm mới 2026 - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa đón năm mới 2026 tại 6 điểm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, điểm bắn tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất, với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Hai điểm tầm cao còn lại mỗi nơi bố trí 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.

Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2026, theo giờ phát sóng của Đài Truyền hình TP.HCM trên kênh HTV9.

UBND TP.HCM cho biết toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành, địa phương liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách đón năm mới 2026 trong không khí vui tươi, an toàn.

4 điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2026 ở TP.HCM

Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, bao gồm 3 điểm tầm cao ở phường An Khánh, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

