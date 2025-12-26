TP.HCM sẽ đấu giá quyền khai thác công viên số 1 Lý Thái Tổ

Nội dung trên được nêu trong văn bản của Sở Xây dựng vừa gửi UBND TP.HCM về tiến độ triển khai dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 1, Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu (nhà tài trợ) tiếp tục hỗ trợ thành phố thực hiện duy tu, vận hành công viên cho đến khi hoàn chỉnh giai đoạn 2.

Đối với việc vận hành, khai thác mặt bằng công viên, Sở Xây dựng cho biết trong phương án tổng thể mặt bằng công viên có một số nhà hàng, quán cà phê phục vụ người dân và du khách. Phía nhà tài trợ đề nghị phối hợp với đơn vị dự kiến được giao quản lý, vận hành các dịch vụ để triển khai thực hiện từ thời điểm khánh thành giai đoạn 1 và đảm bảo tính liên tục, kế thừa.

Mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) được cải tạo thành công viên ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đề xuất trên, Sở Xây dựng cho biết sau khi hoàn thành, công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ giao cho Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM quản lý, khai thác. Theo quy định hiện hành, việc cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên phải thông qua đấu giá tài sản, hồ sơ đề án phải được thẩm định và phê duyệt bởi UBND TP.HCM. Do vậy, khi nào đề án được phê duyệt, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác.

Về tổ chức lễ khánh thành công viên giai đoạn 1, nhà tài trợ đề xuất tổ chức bắn pháo hoa chào mừng. Nhà tài trợ cũng đề xuất 4 phương án đặt tên cho công viên gồm: công viên Cuộc Sống, công viên Ngày Mai, công viên Gắn Kết và công viên Khát Vọng. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nghiên cứu, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu.

Đối với công tác di dời tòa nhà VNPT, ngày 9.12, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại TP.HCM đã bàn giao 800 m2 trong tổng số 5.000 m2 (phần diện tích sân thể thao trong khuôn viên). Tuy nhiên, phần còn lại chưa xác định được thời gian bàn giao. Tập đoàn cũng cho biết đến nay chưa nhận được danh mục nhà đất để xây dựng kế hoạch di dời, và yêu cầu được hỗ trợ chi phí di dời trụ sở.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Sở Xây dựng đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện và trình báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng dự án. Bên cạnh đó, Sở Tài chính rà soát, đề xuất các vị trí nhà đất phù hợp để di dời trụ sở Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ở số 2 Hùng Vương. Chi phí di dời, giải tỏa được tính vào dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 3,7 ha, nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Nơi đây từng thuộc sở hữu của gia đình "chú Hỏa", người được xem là vua nhà đất của Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Sau năm 1975, Bộ Ngoại giao tiếp quản khu đất, bao gồm 7 biệt thự bên trong nhưng bỏ hoang nhiều năm. Sau khi bàn giao về cho TP.HCM quản lý, địa phương quyết định tháo dỡ 3 biệt thự xuống cấp nghiêm trọng, cải tạo thành công viên, có khu vực tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19.



