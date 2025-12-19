Đường Trần Bình Trọng sắp mở rộng 17m, gỡ ‘nút thắt’ giao thông khu trung tâm

Mặt đường hẹp, nhiều đoạn bị lấn chiếm khiến cho việc đi lại của người dân khó khăn.

Đó là thực trạng kéo dài nhiều năm trên tuyến đường Trần Bình Trọng, đoạn từ Hùng Vương đến Lý Thái Tổ, thuộc phường Vườn Lài, TP.HCM.

Trước tình trạng này, mới đây UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương đưa dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng vào danh mục các dự án dự kiến được hỗ trợ vốn trong giai đoạn 2026–2030.

Đường Trần Bình Trọng sẽ được mở rộng từ 5 mét lên 17 mét, bố trí 4 làn xe ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân sinh sống dọc tuyến đường cho rằng, việc mở rộng là cần thiết để giảm áp lực giao thông, rút ngắn lộ trình di chuyển và cải thiện điều kiện đi lại hằng ngày. Đồng thời, hạ tầng được nâng cấp cũng được kỳ vọng góp phần thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và gia tăng giá trị bất động sản khu vực.

Hai bên đường là những sạp hoa được bày bán tràn lan ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án dự kiến phải di dời 115 hộ dân và 1 đơn vị để có mặt bằng thi công ẢNH: SẦM ÁNH

Theo phương án đề xuất, tuyến đường dài khoảng 370 mét sẽ được mở rộng từ mặt cắt hiện hữu khoảng 5 mét lên 17 mét, bố trí 4 làn xe. Vỉa hè hai bên tuyến được tổ chức lại nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ và kết nối đồng bộ với các trục giao thông lân cận.

Dự án dự kiến phải di dời 115 hộ dân và 1 đơn vị để có mặt bằng thi công. Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1.073 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 830 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỉ đồng.

Việc mở rộng đường Trần Bình Trọng cũng gắn với kế hoạch chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối hạ tầng đồng bộ, giảm ùn tắc và sử dụng hiệu quả quỹ đất trung tâm TP.HCM.



