Người dân mỏi mệt vì kẹt xe và vạch kẻ rối rắm tại nút giao An Phú
Chung Phát
Chung Phát
23/09/2025 05:33 GMT+7

Nút giao An Phú, điểm kết nối trọng yếu ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM suốt nhiều năm qua vẫn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Vạch kẻ đường chồng chéo, đèn tín hiệu thiếu linh hoạt cùng tiến độ thi công kéo dài khiến khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc.

Tình trạng giao thông tại nút giao An Phú, một trong những điểm kết nối quan trọng của TP.HCM, hiện đang gây nhiều khó khăn cho người dân và tài xế khi lưu thông qua đây. Khu vực này là nơi giao nhau giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của và Mai Chí Thọ, nhưng lại đang gặp phải những bất cập nghiêm trọng về hạ tầng giao thông.

Một trong những vấn đề nổi bật là việc tồn tại song song của các vạch kẻ đường cũ và mới chưa được xử lý triệt để. Vạch cũ chưa được xóa sạch, trong khi vạch mới được vẽ đè lên tạo nên sự hỗn loạn trên mặt đường. Điều này khiến các tài xế khó xác định làn đường chính xác, gây lúng túng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người dân mỏi mệt vì kẹt xe và vạch kẻ rối rắm tại nút giao An Phú - Ảnh 1.

Một trong những vấn đề nổi bật là việc tồn tại song song của các vạch kẻ đường cũ và mới chưa được xử lý triệt để.

ẢNH: CHUNG PHÁT

Dự án thi công nút giao An Phú đã kéo dài gần ba năm nhưng tiến độ vẫn còn chậm, gây ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực. Việc thi công kéo dài cùng với sự thiếu điều chỉnh linh hoạt trong vạch kẻ đường và hệ thống đèn tín hiệu đã làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Người dân đều hiểu công trình đang thi công, và cũng cảm thông với áp lực quản lý giao thông trong giai đoạn này. Nhưng hơn ai hết, họ mong mỏi một sự thống nhất rõ ràng trong phân luồng, mong dự án được hoàn thiện nhanh chóng để hành trình đi lại trở nên an toàn và suôn sẻ. Bởi mỗi ngày qua nút giao này, họ đều phải mang theo nỗi lo: đi nhầm đường, va quẹt bất ngờ, hay kẹt xe triền miên.

Người dân mỏi mệt vì kẹt xe và vạch kẻ rối rắm tại nút giao An Phú - Ảnh 2.

Việc thi công kéo dài cùng với sự thiếu điều chỉnh linh hoạt trong vạch kẻ đường và hệ thống đèn tín hiệu đã làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc

ẢNH: CHUNG PHÁT

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc. Hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt để theo dõi lưu lượng xe và điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông phù hợp với từng thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, các biện pháp này mới chỉ có tác dụng tạm thời, chưa thể xử lý triệt để vấn đề.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM và chủ đầu tư dự án để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao An Phú, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn thi công. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo chủ đầu tư cùng các nhà thầu tăng cường công tác giám sát thi công, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương khắc phục tình trạng vạch kẻ đường chồng chéo và hư hỏng mặt đường. Việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu cũng được đề xuất nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình dự án vẫn đang thi công.


vạch kẻ An Phú nút giao TP.HCM giao thông nút giao An Phú hạ tầng đô thị
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
