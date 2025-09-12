Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lo ngại đường hẹp, chi phí lớn - Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?, Kỳ 1
Video Đời sống

Lo ngại đường hẹp, chi phí lớn - Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?, Kỳ 1

Sầm Ánh - Phan Hiệu
12/09/2025 05:15 GMT+7

Nhiều người dân TP.HCM đã chia sẻ những suy nghĩ liên quan đến phương án bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt trong dự thảo của UBND TP.HCM về quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

TP.HCM dự kiến giai đoạn 2025 – 2030 sẽ tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt lưu thông thông suốt, bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt theo phương án tổ chức giao thông được duyệt.

Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện không mới, khi từ năm 2017 và 2019, TP.HCM từng đề xuất thí điểm nhưng vấp nhiều ý kiến lo ngại về hạ tầng nhỏ hẹp, chi phí lớn và ảnh hưởng đến người đi xe cá nhân. Tuyến video “Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng? triển khai, ghi nhận ý kiến người dân, tài xế và chuyên gia, để làm rõ lợi ích cũng như thách thức, gợi mở giải pháp lâu dài cho thành phố về giao thông đô thị. 

Kỳ 1: Lo ngại đường hẹp, chi phí lớn

Trước thông tin TP.HCM đề xuất phương án bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt trong giai đoạn 2025–2030, nhiều ý kiến ủng hộ vì cho rằng sẽ giúp xe buýt chạy nhanh hơn, thu hút hành khách. 

Nhưng cũng không ít người lo ngại hạ tầng TP.HCM vốn nhỏ hẹp, chi phí mở rộng đường rất lớn. Với các tài xế xe buýt, ý kiến lại chia thành hai chiều: lạc quan vì xe buýt sẽ an toàn, nhưng cũng băn khoăn băn khoăn tính khả thi trên các tuyến đường nhỏ.

Lo ngại đường hẹp, chi phí lớn - Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?, Kỳ 1 - Ảnh 1.

Nhiều luồng ý kiến xoay quanh chủ đề “Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?”

ẢNH: SẦM ÁNH

Một số ý kiến gợi mở hướng đi linh hoạt: thay vì làn riêng suốt ngày, có thể áp dụng làn ưu tiên vào giờ cao điểm để giảm xung đột và vẫn tăng tốc cho xe buýt.

Theo người dân, ưu tiên giờ cao điểm vì thế thường được xem như “bước đi đầu” để kiểm chứng hiệu quả, trước khi cân nhắc cấu hình làn riêng cố định. Một khi xe buýt đúng giờ và thuận tiện, người dân sẵn sàng lựa chọn.

Lo ngại đường hẹp, chi phí lớn - Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?, Kỳ 1 - Ảnh 2.

Một số ý kiến gợi mở hướng đi linh hoạt: thay vì làn riêng suốt ngày, có thể áp dụng làn ưu tiên vào giờ cao điểm để giảm xung đột và vẫn tăng tốc cho xe buýt.

ẢNH: SẦM ÁNH

Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?: Lo ngại đường hẹp, chi phí lớn

Theo dự thảo, giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM sẽ bổ sung thêm 95 tuyến, nâng tổng số lên 205 tuyến xe buýt, đồng thời bố trí làn ưu tiên hoặc làn riêng để xe buýt lưu thông thông suốt. Tuy vậy, nhưng những vấn đề liên quan đến câu chuyện đường hẹp, chi phí lớn hay phân bổ lại không gian vẫn là rào cản lớn.

Mời theo dõi kỳ 2: Thách thức quy hoạch từ thói quen đi lại

Nhiều người dân và tài xế đều nhìn thấy lợi ích của làn đường ưu tiên cho xe buýt, nhưng vẫn còn đó rất nhiều lo ngại. Vậy trong thực tế, vì sao người dân vẫn ưu tiên xe cá nhân, và bài toán quy hoạch giao thông công cộng dài hạn cần giải quyết ra sao? 

Mời quý vị theo dõi kỳ 2 của tuyến chủ đề “Xe buýt TP.HCM có cần làn riêng?” trên các nền tảng của Báo Thanh Niên vào ngày 13.9.2025. 

Khám phá thêm chủ đề

xe buýt TP.HCM làn riêng xe buýt làn ưu tiên BRT kẹt xe phương tiện công cộng giao thông công cộng TOD
