TP.HCM sắp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, người dân mong sớm hết kẹt xe

Từng là một trong những tuyến đường đứng đầu danh sách các điểm ùn tắc tại TP.HCM vào năm 2024.

Đến nay, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, P.Xóm Chiếu, TP.HCM vẫn là điểm nóng về kẹt xe.

Trước đó, theo số liệu thống kê thì tuyến đường này ùn ứ 811 lần trong chín tháng đầu năm 2024.

Đường Nguyễn Tất Thành, TP.HCM vẫn là điểm nóng về kẹt xe ẢNH: SẦM ÁNH

Nhiều năm qua tại TP.HCM, tình trạng kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành gần như đã trở thành chuyện thường ngày với người dân khu vực này. Vào giờ cao điểm, hàng loạt phương tiện chen chúc nối đuôi nhau để nhích từng chút một, trong khi lòng đường hẹp và bị lấn chiếm bởi hàng quán hai bên.

Người dân cho biết, tình trạng kẹt xe diễn ra ở mọi thời điểm trong ngày, từ sáng đến chiều, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Theo thống kê của thành phố, tuyến đường Nguyễn Tất Thành chỉ dài gần 2 km, rộng từ 8 – 14 m, trong khi lưu lượng phương tiện đã vượt 140% công suất thiết kế. Mỗi năm, khu vực này ghi nhận hơn 1.000 vụ ùn tắc, trở thành một trong những điểm kẹt xe nghiêm trọng nhất TPHCM.

Mỗi năm, khu vực này ghi nhận hơn 1.000 vụ ùn tắc, trở thành một trong những điểm kẹt xe nghiêm trọng nhất TPHCM. ẢNH: CHUNG PHÁT

Mới đây, UBND TP.HCM đã trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1. Dự án dự kiến mở rộng đoạn từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận lên 30 - 40m, quy mô 6 - 8 làn xe, gấp 3 - 4 lần hiện nay. Ngoài việc mở rộng mặt đường, thành phố sẽ xây dựng hầm chui Hoàng Diệu với quy mô tối thiểu 4 làn xe để tách dòng giao thông và giảm xung đột tại các nút giao thường xuyên quá tải.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.950 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, thi công giai đoạn 2027 - 2029. Trước thông tin dự án sắp được triển khai, người dân khu vực đều mong chờ tuyến đường sớm mở rộng để tránh kẹt xe.