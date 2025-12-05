Chỉ đạo mới của TP.HCM về 7 biệt thự trên khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp triển khai dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Theo đó, bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ có 7 biệt thự. Theo kết quả của đơn vị kiểm định, 3 công trình (số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị ngấm nước, rêu mốc và bóng tróc bê tông. Tổng quan cho thấy công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình.

Trong khi đó, 4 công trình (số 1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình nên duy trì, tồn tại. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương xử lý các biệt thự cũ nêu trên.

Một căn biệt thự bên trên khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) ẢNH: PHẠM HỮU

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (hội đồng phân loại biệt thự) rà soát, phân loại đối với 4 công trình (số 1, 5, 6, 7) và các công trình khác trên địa bàn, đảm bảo tính pháp lý và thống nhất với chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Đối với 3 công trình (số 2, 3, 4) hư hỏng nghiêm trọng, Sở Xây dựng đối chiếu các quy định pháp luật về bàn giao, tiếp nhận tài sản công, quy định về xử lý công trình xuống cấp, kém chất lượng và thực tế kết quả kiểm định 3 công trình này để rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý.

Phê duyệt quy hoạch khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước ngày 10.12

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM giao UBND phường Vườn Lài xem xét phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất số 1 Lý Thái Tổ theo thẩm quyền, hoàn tất trước ngày 10.12. Trong đó, quy hoạch phải thể hiện luôn vị trí bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo thuận lợi cho pháp lý đất đai và các thủ tục hành chính khác về sau.

Quá trình thực hiện, phường Vườn Lài và Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức lấy ý kiến thẩm định song song, đồng thời với việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh khu đất số 1 Lý Thái Tổ nhìn từ trên cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu mối, chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được giao nhiệm vụ, bám sát các công việc được giao, tiến độ thực hiện theo kế hoạch, định kỳ báo cáo vào ngày 15 và 30 hằng tháng

Các đơn vị liên quan cần sớm di dời trạm điện, tháo dỡ trụ quảng cáo trong khuôn viên khu đất, thu hồi đèn chiếu sáng trên vỉa hè các trục đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương, bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

Liên quan đến mặt bằng số 2 Hùng Vương, Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Đối với phục vụ thi công giai đoạn hiện nay, 2 đơn vị cần sớm thống nhất bàn giao, tiếp nhận ngay phần diện tích mặt bằng trống (không bao gồm công trình) để tổ chức thi công.