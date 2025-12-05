Bắt đầu chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TP.HCM

Từ sáng 5.12, nhiều công nhân có mặt trên đường Lê Lợi để bắt đầu triển khai các công việc chỉnh trang tuyến đường này sau khi nhận được sự đồng ý của UBND TP.HCM và người dân có nhà mặt tiền.

Dự án chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến giao lộ Nguyễn Huệ, cùng một vài công trình ở công trường Lam Sơn, dài gần 1 km, thuộc địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành. Toàn bộ kinh phí do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp thi công.

Theo ghi nhận, công nhân lập rào chắn tại dải phân cách giữa đường Lê Lợi (đoạn đối diện Bệnh viện đa khoa Sài Gòn), gắn bảng cảnh báo. Đại diện đơn vị thi công cho biết mỗi ngày có từ 60 - 100 công nhân làm việc, tránh giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đơn vị thi công lập rào chắn, chuẩn bị cải tạo dải phân cách, vỉa hè đường Lê Lợi ẢNH: NGUYÊN VŨ

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Việc chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025. Dải phân cách sẽ được lát đá, thành bồn cây thì ốp đá granite xung quanh, vỉa hè 2 bên đường lát đá granite đồng bộ với cảnh quan chung. Mặt tiền các dãy nhà sẽ vệ sinh rong rêu, cây bụi bám và sơn mới với màu sắc hài hòa. Các bảng hiệu, bảng quảng cáo cũng phải sắp xếp lại vị trí ở tầng 1, không che chắn cửa sổ các tầng lầu.

Lãnh đạo UBND phường Bến Thành và phường Sài Gòn cho biết đa số người dân đồng tình với việc chỉnh trang lại tuyến đường Lê Lợi, sơn mới mặt tiền nhà. Các hộ dân ở phường Bến Thành đề nghị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng, gián đoạn kinh doanh trong quá trình thi công.

Đường Lê Lợi là một trong những tuyến đường kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp ở khu vực trung tâm TP.HCM. Dọc đường này có nhiều công trình lớn và nổi tiếng như khách sạn Caravelle, Continental, Rex, trung tâm thương mại Saigon Centre, Takashimaya, Nhà hát Thành phố, chợ Bến Thành...