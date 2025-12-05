Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt đầu chỉnh trang đường Lê Lợi giữa trung tâm TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
05/12/2025 13:46 GMT+7

Đơn vị thi công bắt đầu lập rào chắn, chuẩn bị thi công dự án chỉnh trang đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và phường Bến Thành, TP.HCM) dài gần 1km, hoàn thành trước ngày 30.12.

Từ sáng 5.12, nhiều công nhân có mặt trên đường Lê Lợi để bắt đầu triển khai các công việc chỉnh trang tuyến đường này sau khi nhận được sự đồng ý của UBND TP.HCM và người dân có nhà mặt tiền.

Dự án chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến giao lộ Nguyễn Huệ, cùng một vài công trình ở công trường Lam Sơn, dài gần 1 km, thuộc địa bàn phường Sài Gòn và phường Bến Thành. Toàn bộ kinh phí do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp thi công.

Theo ghi nhận, công nhân lập rào chắn tại dải phân cách giữa đường Lê Lợi (đoạn đối diện Bệnh viện đa khoa Sài Gòn), gắn bảng cảnh báo. Đại diện đơn vị thi công cho biết mỗi ngày có từ 60 - 100 công nhân làm việc, tránh giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

TP.HCM bắt đầu chỉnh trang lại gần 1 km đường Lê Lợi - Ảnh 1.

Đơn vị thi công lập rào chắn, chuẩn bị cải tạo dải phân cách, vỉa hè đường Lê Lợi

ẢNH: NGUYÊN VŨ

TP.HCM bắt đầu chỉnh trang lại gần 1 km đường Lê Lợi - Ảnh 2.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Việc chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025. Dải phân cách sẽ được lát đá, thành bồn cây thì ốp đá granite xung quanh, vỉa hè 2 bên đường lát đá granite đồng bộ với cảnh quan chung. Mặt tiền các dãy nhà sẽ vệ sinh rong rêu, cây bụi bám và sơn mới với màu sắc hài hòa. Các bảng hiệu, bảng quảng cáo cũng phải sắp xếp lại vị trí ở tầng 1, không che chắn cửa sổ các tầng lầu.

Lãnh đạo UBND phường Bến Thành và phường Sài Gòn cho biết đa số người dân đồng tình với việc chỉnh trang lại tuyến đường Lê Lợi, sơn mới mặt tiền nhà. Các hộ dân ở phường Bến Thành đề nghị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng, gián đoạn kinh doanh trong quá trình thi công.

Đường Lê Lợi là một trong những tuyến đường kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp ở khu vực trung tâm TP.HCM. Dọc đường này có nhiều công trình lớn và nổi tiếng như khách sạn Caravelle, Continental, Rex, trung tâm thương mại Saigon Centre, Takashimaya, Nhà hát Thành phố, chợ Bến Thành...

Tin liên quan

Sơn mới mặt tiền nhà đường Lê Lợi ở TP.HCM: Khang Điền có thể làm ngay

Sơn mới mặt tiền nhà đường Lê Lợi ở TP.HCM: Khang Điền có thể làm ngay

Lãnh đạo UBND phường Sài Gòn và phường Bến Thành cho biết đa số người dân có nhà mặt tiền đường Lê Lợi đồng thuận với việc sơn lại cho đẹp đẽ, khang trang.

TP.HCM sơn lại nhà mặt tiền đường Lê Lợi dài gần 1 km

Khám phá thêm chủ đề

Đường Lê Lợi chỉnh trang đường Lê Lợi Chợ Bến Thành Khang Điền TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận