Sơn mới mặt tiền nhà đường Lê Lợi ở TP.HCM: Khang Điền có thể làm ngay

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 4.12, ông Trần Công Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn cho biết qua khảo sát, lấy ý kiến người dân có nhà mặt tiền đường Lê Lợi, đa số người dân đồng tình với việc sơn lại nhà theo phương án xã hội hóa.

Trước đó, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đề xuất tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ chợ Bến Thành đến công trường Lam Sơn. Đoạn đường trên dài gần 1 km, đi qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là ranh giới hành chính giữa 2 phường.

Các căn nhà trên đường Lê Lợi với nhiều phong cách, màu sắc và mục đích sử dụng khác nhau ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dọc tuyến có nhiều công trình lớn và nổi tiếng như khách sạn Caravelle, Continental, Rex, trung tâm thương mại Saigon Centre, Takashimaya và đặc biệt là Nhà hát Thành phố.

Nơi đây cũng có nhiều nhà tập thể, chung cư cũ nhưng buôn bán tấp nập, đông du khách qua lại. Qua ghi nhận dọc tuyến, một số công trình xuống cấp, bỏ trống, điển hình là nhà hàng Hoằng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn.

Trong đó, nhà hàng Hoằng Long cũ bỏ trống nhiều năm, cây dại mọc lan men theo ô cửa, gờ tường. Bên dưới, cả mảng tường lớn phủ rêu mốc cũng những nét vẽ loang lổ. Kế bên là chung cư số 9 công trường Lam Sơn xuống cấp, bên ngoài trông nhếch nhác, quần áo phơi dọc cửa sổ.

Chung cư số 9 công trường Lam Sơn và nhà hàng Hoằng Long cũ (phường Sài Gòn, TP.HCM) đã xuống cấp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Công trình nhà hàng Hoằng Long cũ xuống cấp nghiêm trọng, bên ngoài nhếch nhác ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đặc biệt, dự án tháp Kim Cương Sài Gòn nằm trên khu "đất vàng" 4 mặt tiền đường Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương bỏ trống nhiều năm, quay tôn cao hơn 3 m, bên trong để cây cỏ mọc um tùm.



Dự án tháp Kim Cương Sài Gòn (phường Bến Thành, TP.HCM) bỏ trống nhiều năm qua ẢNH: SỸ ĐÔNG

Người dân đường Lê Lợi mong việc kinh doanh không gián đoạn

Trong ngày 4.12, UBND phường Bến Thành cũng gửi Sở Xây dựng báo cáo tình hình lấy ý kiến các chủ sở hữu công trình về kế hoạch chỉnh trang đường Lê Lợi.

Cụ thể, đoạn đường Lê Lợi qua phường Bến Thành có 64 công trình mặt tiền cần chỉnh trang. Trong đó, có 2 chung cư với 22 căn hộ, 20 nhà tập thể với 38 căn hộ, 3 nhà sở hữu riêng và 1 khu đất đang bỏ trống chưa thi công. Về hiện trạng sử dụng, 39 công trình là nhà để ở, 24 công trình đang cho thuê kinh doanh, 1 công trình thuộc sở hữu của tổ chức.

Đa số người dân sống trên đường Lê Lợi (phường Bến Thành, TP.HCM) đồng ý sơn mới mặt tiền nhà ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM, phường Bến Thành đã lấy ý kiến chủ sở hữu 35 công trình và có 31 chủ công trình đồng ý. Các chủ sở hữu mong muốn có cuộc họp với đơn vị thi công để biết cách thức thi công, đề nghị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng, gián đoạn kinh doanh trong quá trình thi công. Số ít chủ công trình không đồng ý với lý do mới sơn lại nhà.

Đối với 29 công trình chưa lấy ý kiến được, UBND phường Bến Thành cho biết đây là nhà cho thuê, người thuê nhà không tự quyết định mà phải có ý kiến chủ nhà, số khác thì nhà đóng cửa, không liên lạc được với chủ sở hữu. Phường sẽ phối hợp chủ đầu tư liên hệ chủ sở hữu để xin ý kiến.

Bên cạnh sơn mới mặt tiền nhà, dải phân cách và vỉa hè đường Lê Lợi cũng sẽ được chỉnh trang, lát đá ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đối với 31 trường hợp đã đồng ý, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền có thể khởi công theo đúng tiến độ của kế hoạch", lãnh đạo UBND phường Bến Thành cho hay.