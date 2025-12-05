Sơn mới mặt tiền nhà đường Lê Lợi ở TP.HCM: Khang Điền có thể làm ngay

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 4.12, ông Trần Công Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn cho biết qua khảo sát, lấy ý kiến người dân có nhà mặt tiền đường Lê Lợi, đa số người dân đồng tình với việc sơn lại nhà theo phương án xã hội hóa.
Trước đó, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đề xuất tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ chợ Bến Thành đến công trường Lam Sơn. Đoạn đường trên dài gần 1 km, đi qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là ranh giới hành chính giữa 2 phường.
Dọc tuyến có nhiều công trình lớn và nổi tiếng như khách sạn Caravelle, Continental, Rex, trung tâm thương mại Saigon Centre, Takashimaya và đặc biệt là Nhà hát Thành phố.
Nơi đây cũng có nhiều nhà tập thể, chung cư cũ nhưng buôn bán tấp nập, đông du khách qua lại. Qua ghi nhận dọc tuyến, một số công trình xuống cấp, bỏ trống, điển hình là nhà hàng Hoằng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn.
Trong đó, nhà hàng Hoằng Long cũ bỏ trống nhiều năm, cây dại mọc lan men theo ô cửa, gờ tường. Bên dưới, cả mảng tường lớn phủ rêu mốc cũng những nét vẽ loang lổ. Kế bên là chung cư số 9 công trường Lam Sơn xuống cấp, bên ngoài trông nhếch nhác, quần áo phơi dọc cửa sổ.
Đặc biệt, dự án tháp Kim Cương Sài Gòn nằm trên khu "đất vàng" 4 mặt tiền đường Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương bỏ trống nhiều năm, quay tôn cao hơn 3 m, bên trong để cây cỏ mọc um tùm.
Người dân đường Lê Lợi mong việc kinh doanh không gián đoạn
Trong ngày 4.12, UBND phường Bến Thành cũng gửi Sở Xây dựng báo cáo tình hình lấy ý kiến các chủ sở hữu công trình về kế hoạch chỉnh trang đường Lê Lợi.
Cụ thể, đoạn đường Lê Lợi qua phường Bến Thành có 64 công trình mặt tiền cần chỉnh trang. Trong đó, có 2 chung cư với 22 căn hộ, 20 nhà tập thể với 38 căn hộ, 3 nhà sở hữu riêng và 1 khu đất đang bỏ trống chưa thi công. Về hiện trạng sử dụng, 39 công trình là nhà để ở, 24 công trình đang cho thuê kinh doanh, 1 công trình thuộc sở hữu của tổ chức.
Sau khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM, phường Bến Thành đã lấy ý kiến chủ sở hữu 35 công trình và có 31 chủ công trình đồng ý. Các chủ sở hữu mong muốn có cuộc họp với đơn vị thi công để biết cách thức thi công, đề nghị đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng, gián đoạn kinh doanh trong quá trình thi công. Số ít chủ công trình không đồng ý với lý do mới sơn lại nhà.
Đối với 29 công trình chưa lấy ý kiến được, UBND phường Bến Thành cho biết đây là nhà cho thuê, người thuê nhà không tự quyết định mà phải có ý kiến chủ nhà, số khác thì nhà đóng cửa, không liên lạc được với chủ sở hữu. Phường sẽ phối hợp chủ đầu tư liên hệ chủ sở hữu để xin ý kiến.
"Đối với 31 trường hợp đã đồng ý, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền có thể khởi công theo đúng tiến độ của kế hoạch", lãnh đạo UBND phường Bến Thành cho hay.
Hoàn thành chỉnh trang đường Lê Lợi đón năm mới
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.
Dự kiến, dự án khởi công ngày 5.12 và hoàn thành trước ngày 30.12.
Về phương án chỉnh trang cụ thể, mặt tiền các dãy nhà sẽ được vệ sinh rong rêu, cây bụi bám trên bề mặt và sơn mới với màu sắc hài hòa cho tổng thể cả trục đường. Đồng thời, các bảng hiệu, bảng quảng cáo cũng phải sắp xếp lại vị trí ở tầng 1, không che chắn cửa sổ các tầng lầu.
Song song đó, dải phân cách cũng được lát đá, thành bồn cây thì ốp đá granite xung quanh, bổ sung cây bụi tạo sự sinh động. Vỉa hè 2 bên đường Lê Lợi cũng được lát đá granite đồng bộ với cảnh quan chung.
