Người dân TP.HCM lưu ý: CSGT cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi 16 ngày

Tối 18.11, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi trong 16 ngày nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho 2 sự kiện "Hảo Hảo concert - kỷ niệm 25 năm" và "Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2025".

CSGT TP.HCM cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi trong 16 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, sự kiện "Hảo Hảo concert - kỷ niệm 25 năm” tổ chức tại làn xe ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu.

Thời gian cấm xe: từ ngày 17.11 đến hết ngày 23.11.2025.

Sự kiện "Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM năm 2025" chủ đề Võ thuật Việt Nam - kết nối hòa bình tổ chức tại làn xe ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur, phường Sài Gòn.

Thời gian sử dụng: từ 0 giờ ngày 18.11 đến hết ngày 2.12.2025.

Lộ trình thay thế khi CSGT cấm xe

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức 2 hoạt động trên, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

