CSGT cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi trong 1 tuần: Người dân TP.HCM chú ý

Tối 6.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) phục vụ tổ chức tuần lễ "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp phép cho Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư được sử dụng tạm thời một phần lòng đường/hè phố vào mục đích tổ chức tuần lễ "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

CSGT TP.HCM cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi trong 1 tuần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo, cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thời gian cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi bắt đầu từ ngày 6 - 13.10.2025.

Lộ trình thay thế khi CSGT cấm xe làn ô tô đường Lê Lợi

Để tránh đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức tuần lễ "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi.

Người dân cũng có thể lưu thông vào các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như: đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. CSGT lưu ý, các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

CSGT TP.HCM thông tin, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.