Thời sự

TP.HCM chờ sửa nghị định mới tiếp tục đề án thu phí vỉa hè

Sỹ Đông
Sỹ Đông
05/12/2025 04:20 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM đã lập đề án thu phí vỉa hè, lòng đường nhưng Sở Tài chính và Sở Tư pháp đánh giá chưa đầy đủ cơ sở pháp lý, phải chờ sửa nghị định.

Vấn đề thu phí vỉa hè tiếp tục được đặt ra tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 4.12 sau khi UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 32/2023 về quản lý, sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào ngày 19.11.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết hiện nay, việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè thực hiện theo quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 165/2024 của Chính phủ.

Trong khi đó, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè áp dụng thời gian qua thực hiện theo các nghị quyết của HĐND TP.HCM cũ và HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ban hành.

TP.HCM chờ sửa nghị định mới tiếp tục đề án thu phí vỉa hè- Ảnh 1.

Vỉa hè đường Hải Triều (phường Sài Gòn, TP.HCM) được cho sử dụng một phần vào mục đích buôn bán

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất chủ trương ban hành nghị quyết mới thay thế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời ban hành mức phí phù hợp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ. Cá nhân, tổ chức sử dụng lòng đường, vỉa hè sẽ nộp phí cho cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

Ông Giang cho biết cuối tháng 11.2025, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo đúng quy định. Các trường hợp sử dụng không đúng quy định tại Nghị định 165/2024 buộc phải hoàn trả lại nguyên trạng khi hết hạn giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

TP.HCM chờ sửa nghị định mới tiếp tục đề án thu phí vỉa hè- Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm có vỉa hè rộng rãi, đủ điều kiện tổ chức thu phí

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Liên quan đến đề án quản lý, khai thác lòng đường, vỉa hè mới, ông Giang cho hay Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp xây dựng đề án, gửi Sở Tài chính và Sở Tư pháp góp ý.

Sau khi đối chiếu phạm vi, đối tượng nghiên cứu của dự thảo đề án với quy định hiện hành, Sở Tài chính nhận định chưa rõ cơ sở pháp lý để xây dựng đề án theo Nghị định 44/2024 của Chính phủ do vướng mắc quy định tại điểm a khoản 4 điều 12 của Nghị định 44/2024.

Đến đầu tháng 11.2025, Sở Xây dựng gửi văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024 và Nghị định 44/2024 của Chính phủ. 

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ đề xuất xây dựng đề án thu phí vỉa hè đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của TP.HCM nhằm giúp công tác quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, vỉa hè phù hợp quy định pháp luật, nhu cầu thực tiễn của người dân thành phố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Các trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè

Theo khoản 1 điều 21 Nghị định 165/2024 của Chính phủ, nhiều trường hợp được phép sử dụng vỉa hè, lòng đường:

  • Phục vụ các hoạt động: sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh.
  • Phục vụ thi công xây dựng công trình; tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng.
  • Tổ chức sự kiện tang lễ, đám cưới.
  • Trông, giữ xe trong trường hợp cần thiết.

