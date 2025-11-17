Lý do TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất 'vàng' số 1 Lý Thái Tổ

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Công văn số10837/VP-ĐT ngày 11.11.2025 về việc dự thảo hồ sơ báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Dự án đầu tư xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài; theo đó giao Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài.
Ngày 14.11, Sở Xây dựng đã gửi báo cáo, đề xuất thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ" đến UBND TP.HCM.
Theo đó, khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài là khu đất trung tâm thành phố, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp 3 tuyến đường (Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất); do đó, việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất là yêu cầu cấp thiết.
Hiện nay, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô thành phố rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; đồng thời, tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân. Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu vực này là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.
Tháo dỡ 3 công trình biệt thự đã bị xuống cấp nặng
Trong văn bản báo cáo của Sở Xây dựng, về đề xuất phương án chỉnh trang đối với xử lý công trình biệt thự, Sở Xây dựng cho hay: "Theo kết quả đánh giá, phân loại công trình biệt thự của hội đồng phân loại biệt thự thành phố, 7 công trình biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc nhóm 2.
Theo kết quả của đơn vị kiểm định, có 3 công trình biệt thự (2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị thấm ngấm nước, rêu mốc và bong tróc bê tông, tổng quan cho thấy công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình.
4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình".
Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện một số nội dung, trong đó có "tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ". Đồng thời, Sở Xây dựng kiến nghị mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) bằng nguồn ngân sách thành phố với tổng bề rộng mặt cắt ngang 23m.
Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã 6 Cộng Hòa. Các căn biệt thự này được xây kiên cố, bê tông cốt thép, lối kiến trúc của thế kỷ 19. Trước kia, khu đất này là nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.
UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao nhận thấy nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ trống nhiều năm. Do đó, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao thống nhất giao nhà, đất này cho UBND TP.HCM quản lý, sử dụng.
Theo chủ trương của UBND TP.HCM, nơi đây sẽ được xây dựng thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.
