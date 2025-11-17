Lý do TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất 'vàng' số 1 Lý Thái Tổ

Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã 6 Cộng Hòa. Các căn biệt thự này được xây kiên cố, bê tông cốt thép, lối kiến trúc của thế kỷ 19. Trước kia, khu đất này là nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.

UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao nhận thấy nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ nằm ở vị trí đắc địa nhưng bỏ trống nhiều năm. Do đó, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao thống nhất giao nhà, đất này cho UBND TP.HCM quản lý, sử dụng.

Theo chủ trương của UBND TP.HCM, nơi đây sẽ được xây dựng thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.