Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Không gian tri ân, biểu tượng của tinh thần đoàn kết

Những ngày qua, khu đất 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài đang được công nhân khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị triển khai dự án công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 Ảnh: Nhật Thịnh

Là người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 từ những ngày đầu, ông Trần Trường Sơn - Cựu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết vẫn còn ám ảnh trước mức độ tàn khốc mà dịch bệnh gây ra cho người dân TP.HCM. "Từ giữa năm 2020 đến cao điểm năm 2021, thành phố trải qua những ngày tháng khó khăn, không thể nào quên. Đến cuối năm 2022, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy và UBND TP.HCM cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, tôn giáo và người dân, dịch bệnh đã được kiểm soát", ông nhớ lại.

Theo ông Sơn, trong giai đoạn cam go nhất, vai trò của ngành y tế, lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, trong đó có Hội Chữ thập đỏ các cấp, đã thể hiện rõ tinh thần "tất cả vì người dân". Hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vật tư y tế được tiếp nhận và phân phối kịp thời đến các khu vực phong tỏa, cách ly.

Ông xúc động kể: "Có những người nông dân ở Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) dù còn khó khăn vẫn không bán rau, gạo cho thương lái mà gửi tặng TP.HCM. Nhiều doanh nghiệp, thầy thuốc, phóng viên, tài xế đã tự nguyện thành lập câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình, sử dụng chính phương tiện của mình để đưa nhu yếu phẩm, thuốc men, chở bệnh nhân F0 đến nơi cách ly, điều trị, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng".

Trong suốt thời gian chống dịch, ông Sơn cho biết có hơn 40 cán bộ, hội viên và tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã qua đời. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng cán bộ, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã ra đi trong khi làm nhiệm vụ. "Đó là những mất mát không thể nào quên," ông Sơn nói.

Cần gắn công trình đài tưởng niệm với hoạt động tri ân, giáo dục và nhân đạo

Sau khi nghe thông tin TP.HCM có chủ trương sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) để xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, cựu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn bày tỏ sự ủng hộ. Ông cho rằng đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Phần lớn cây xanh, đặc biệt là các cây cổ thụ lâu năm, sẽ được giữ lại để góp phần tạo mảng xanh và cảnh quan tự nhiên cho công viên trong tương lai Ảnh: Nhật Thịnh

"Việc xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, trước hết để những người đang sống, học tập và làm việc hôm nay luôn nhớ về một giai đoạn khó khăn, hy sinh và đầy mất mát mà TP.HCM đã trải qua. Đây cũng là cách để tri ân những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ, chia sẻ nỗi đau với những gia đình mất người thân vì Covid-19, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi", ông nói.

Theo ông Sơn, công viên, đài tưởng niệm nên được thiết kế hài hòa, vừa mang tính tưởng niệm, vừa tạo mảng xanh, là nơi sinh hoạt công cộng. Ông Sơn bày tỏ: "Mỗi người khi đến đây vui chơi, dạo mát đều có thể dừng lại đôi phút để tưởng nhớ, để biết trân trọng sự bình yên hôm nay".

Bên cạnh đó, ông Sơn đề xuất thành phố chú trọng kết hợp giữa giá trị cảnh quan và giá trị lịch sử, văn hóa của công trình. Ông nhấn mạnh: "Nhiều đài tưởng niệm ở nơi khác được xây nhưng lại thiếu hoạt động gắn kết cộng đồng. Vì vậy, TP.HCM nên bố trí khu vực triển lãm, chú thích, minh họa để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ những gì đã diễn ra trước, trong và sau đại dịch".

Ngoài ra, ông Sơn cũng kiến nghị chọn một ngày trong năm để tổ chức hoạt động tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và gắn với các chương trình hỗ trợ nhân đạo như chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ trẻ mồ côi, người yếu thế, những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. "Công viên, đài tưởng niệm sẽ không chỉ là nơi tri ân, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí vượt qua nghịch cảnh của người dân TP.HCM", cựu Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khẳng định.