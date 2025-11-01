Xúc động khi 400 triệu đồng được trao tận tay các em nhỏ mồ côi

400 triệu đồng và thật nhiều tấm lòng cho trẻ mồ côi

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4 tranh cúp Passion002 diễn ra vào ngày 1.11 có sự hiện diện của nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên; ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, TP.HCM.

Về phía nhà tài trợ chính và đồng hành tổ chức giải, có anh Tony Hoàng và chị Trâm Ngô, đồng sáng lập thương hiệu PASSION002 và diễn viên Huy Khánh. Về phía VĐV, chương trình chào đón sự tham gia của 200 VĐV là các anh chị em bằng hữu tham gia giải, trong đó có các nghệ sĩ Chi Bảo, Bình Minh, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Minh Hằng và nhiều VĐV nghệ sĩ thân thiết.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm cùng tạo nên giải đấu ý nghĩa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

400 triệu đồng lan tỏa yêu thương từ giải nội bộ pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' tranh cúp Passion002

Nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên cảm ơn các đơn vị, các nhà hảo tâm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, TP.HCM thay mặt các đơn vị, các nhà hảo tâm, trao tặng học bổng cho các cháu mồ côi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Tony Hoàng (bìa trái), nhà tài trợ chính của giải trao thư cảm ơn tới các đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành cùng giải ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Diễn viên Huy Khánh thay mặt các nhà hảo tâm tặng học bổng cho các cháu mồ côi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hôm nay các cháu mồ côi được trao học bổng, mỗi cháu 10 triệu đồng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại lễ khai mạc, đại diện Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, VĐV nghệ sĩ đã trao học bổng - tổng số 400 triệu đồng cho 40 em nhỏ mồ côi (mỗi em 10 triệu đồng) trong đại dịch Covid-19 thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên thực hiện.

Nhà báo Đức Trung, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên, cho biết được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 của Báo Thanh Niên được phát động từ tháng 9. 2021. Trong hơn 4 năm qua, chương trình đã tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, nhận bảo trợ lâu dài cho 459 trẻ đến năm 18 tuổi, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em dịp lễ tết… với tổng số tiền tính đến tháng 9.2025 gần 65 tỉ đồng. Chương trình cũng nhận bảo trợ 86 trẻ mồ côi do bão Yagi tại các tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm, các VĐV là nghệ sĩ đã hợp lực tổ chức 3 mùa giải pickleball: mùa 1 vào tháng 11.2024 ở Nha Trang, trao 100 triệu đồng cho trẻ mồ côi; mùa 2 ở TP.HCM vào tháng 4.2025, trao 112 triệu đồng; mùa 3 vào tháng 6.2025 ở Long Khánh cũ, Đồng Nai, trao 150 triệu đồng giúp trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn ở nơi diễn ra giải.

"Mùa 4 giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời", trở lại tổ chức ở TP.HCM, với sự tài trợ chính của thương hiệu sản phẩm pickleball PASSION002 và sự đồng hành của diễn viên Huy Khánh, người đồng hành từ mùa giải đầu tiên. Điều rất ý nghĩa là ngay lúc khai mạc, chúng ta đã trao trực tiếp tại sân 400 triệu đồng giúp 40 em mồ côi do Covid-19. Chúng tôi vô cùng trân trọng trân trọng tình cảm quý báu, sự đồng hành của tất cả các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp, các nghệ sĩ, VĐV... đã hỗ trợ công sức và kinh phí hậu cần, hỗ trợ các em nhỏ mồ côi. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả và mong sự gắn kết đặc biệt này vẫn bền chặt trong thời gian tới", nhà báo Đức Trung nói.

Anh Lý Chánh, đại diện thương hiệu Cafe RuNam tặng học bổng tới các em nhỏ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các nghệ sĩ, nhà hảo tâm, đại diện cho các đơn vị tặng học bổng cho các cháu mồ côi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tổng cộng 400 triệu đồng đã được trao tận tay 40 cháu mồ côi trong sáng 1.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Thể thao còn là ngôn ngữ kết nối con người bằng tình yêu, sự sẻ chia"

Anh Tony Hoàng, Giám đốc điều hành và sáng lập hãng vợt PASSION002 đến từ Mỹ, nhà tài trợ chính của giải, xúc động nói: "Năm vừa rồi, trong một dịp về Việt Nam, tôi may mắn được mời tham gia giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 3, tôi thấy chương trình này thật ý nghĩa, nhất là được góp phần giúp đỡ cho các em trẻ mồ côi, tiếp thêm động lực để các em được bước tiếp trong cuộc sống, bù đắp lại sự thiếu thốn tình thương cho các em khi không còn bố, mẹ. Tôi tin rằng, thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là ngôn ngữ kết nối con người - kết nối bằng tình yêu, sự sẻ chia và tinh thần vượt lên chính mình. Sự hiện diện của hơn 200 VĐV cùng những gương mặt anh chị em nghệ sĩ, khách mời đặc biệt hôm nay, là minh chứng cho sức lan tỏa tuyệt vời ấy".

Nhà báo Hải Thành (bìa trái) trao thư cảm ơn tới nhà tài trợ chính và đồng hành tổ chức giải ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải đấu ý nghĩa khi được xây dựng trên tinh thần thể thao, ý nghĩa nhân văn vì trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ban tổ chức gửi thư cảm ơn tới các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành cùng tạo nên giải đấu thành công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Là người đồng hành cùng giải từ mùa đầu tiên, diễn viên Huy Khánh cũng bộc bạch lý do anh tin tưởng, đồng hành cùng 4 mùa giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Đó là tinh thần thể thao, nhân văn của đấu. "Đây là giải đấu 100% phi lợi nhuận. Sự ủng hộ của anh chị em, đơn vị, nhà hảo tâm, đều chi trực tiếp cho trẻ mồ côi hoặc là chi trực tiếp cho các khoản hậu cần được minh định rõ từ trước", anh chia se.

Giải nội bộ pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" tranh cúp PASSION002 có hơn 70 cặp VĐV (gấp khoảng 4 lần so với mùa 1 và hơn gấp đôi so với mùa 3). Giải có 5 nội dung thi đấu: đôi tự do trình Intermediate (5.0 trở xuống), đôi tự do trình Advance (6.0 trở xuống 5.0), đôi nam nữ newbie, đôi nghệ sĩ và đôi 50+.

Giải có những VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên trên 50 tuổi như Tony Hoàng, Lý Minh Tân, Bố Đường, Phú Hòa, Phong "gió núi", Văn Hoàn, Đại Hải, Phan Hùng, Sơn Trang, Bùi Đức Hữu, Quân TTA, Cao Minh Hiếu, Tâm Hồ…

Giải còn có sự tham gia của nhiều VĐV tiêu biểu khác, những người đã tham gia từ mùa giải đầu tiên đến mùa 4, như: MC Lý Chánh, Võ Hoàng Sơn (Sơn GB), Thái Chí Hùng (thương hiệu thực phẩm bổ trợ sức khỏe Kim Cương Vàng), Quang Tuân Passion Pickleball, Minh Trí (thương hiệu tinh dầu Om SCENT)… Những anh chị tham gia 2 mùa giải, như: Mai Bùi (CLB Bà Bầu, TP.HCM), Trí Càng Long (Vôi Càng Long, Long An), Quân Lê (Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - YBA HCM), Minh Tuấn Mobile, Nhóm Pickleball B&B (TP.HCM), Ben SASA…

Mỗi VĐV thi đấu sẽ được trao trước một huy chương kỷ niệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Diễn viên Kim Hải vai chính phim Lật mặt 6, hát ca khúc "Bức tranh của mẹ" đầy xúc động tại lễ khai mạc

Ca sĩ Lương Gia Huy biểu diễn tại lễ khai mạc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải đấu đã khai mạc, sẽ thi đấu tới 17 giờ ngày 1.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều gương mặt nghệ sĩ cũng dành thời gian tham gia giải để động viên, giúp đỡ trẻ mồ côi như: vợ chồng diễn viên - doanh nhân Chi Bảo - Chang Lavender; vợ chồng ca sĩ - doanh nhân Minh Hằng - Bảo Nguyễn; các diễn viên Bình Minh, Kim Hải (vai chính phim Lật mặt 6), Long Đẹp Trai, Tân Trề, Lê Nam, BiMax (Nguyễn Đăng Khoa), Lợi Trần, Lại Nhật Khoa, Trần Nghĩa (vai thầy giáo Ngạn, phim Mắt biếc), Minh Luân, diễn viên - MC Đình Hiếu…; chủ phòng trà Không Tên - Đức Huy, Hoa hậu doanh nhân Kim My, ca sĩ Ưng Đại Vệ, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Đỗ Minh Quân, ca sĩ TiTi, ca sĩ Minh Dũng, MC Thiên Vũ…

Ủng hộ 400 triệu đồng giúp trẻ mồ côi Tại lễ khai mạc sáng nay (1.11), Báo Thanh Niên đại diện các nhà hảo tâm trao tận tay 250 triệu đồng cho các bé mồ côi, 150 triệu đồng do các doanh nghiệp trao trực tiếp trên sân. Tổng cộng là 400 triệu đồng đã được trao tận tay tới các trẻ mồ côi tại giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Xin cảm ơn các đơn vị, thương hiệu, cá nhân đã ủng hộ tiền giúp trẻ mồ côi: Thương hiệu PASSION002 giúp 200 triệu đồng (trong đó, chị Phạm Thị Châu Giang 1 triệu đồng, anh Ngô Quang Thiện 5 triệu đồng, Công ty Kelme - anh Lưu Hoàng Phi 3 triệu đồng, Moon Võ - Công ty Charm Angle 10 triệu đồng, chị Bảo Ngọc 3 triệu đồng, Đội truyền tải điện PTC4 3 triệu đồng, Imperium Analyst, ACY Capital LLC 5 triệu đồng; Sơn Kim Land 50 triệu đồng, Công ty Thanh Lễ 50 triệu đồng; nhóm B&B 42 triệu đồng; Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thắng (Vietcombank Neo) 10 triệu đồng; các anh Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 20 triệu đồng; anh Luân Nguyễn, Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond 28 triệu đồng.