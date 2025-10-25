Tay vợt Tony Hoàng, diễn viên Chi Bảo góp mặt ở giải pickleball đặc biệt

Vào lúc 8 giờ ngày 1.11, tại sân pickleball Banger An Phú (90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức), Báo Thanh Niên phối hợp PASSION002, diễn viên Huy Khánh khai mạc giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - tranh cúp PASSION002, nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026). Báo Thanh Niên sẽ trao 400 triệu đồng giúp trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trong sáng 1.11, tại giải đấu này.



Tay vợt Tony Hoàng (phải) và Chi Bảo tập luyện trước giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' ẢNH: VÕ HIẾU

Bay từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bị cho giải pickleball

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - tranh cúp PASSION002 có hơn 70 cặp VĐV (gấp khoảng 4 lần so với mùa 1 và hơn gấp đôi so với mùa 3). Giải có 5 nội dung thi đấu: đôi tự do trình Intermediate (5.0 trở xuống), đôi tự do trình Advance (6.0 trở xuống 5.0), đôi nam nữ newbie, đôi nghệ sĩ và đôi 50+.

Ở nội dung 50+ (dành cho những VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên trên 50 tuổi) có những gương mặt: Tony Hoàng, Lý Minh Tân, Bố Đường, Phú Hòa, Phong "gió núi", Văn Hoàn, Đại Hải, Phan Hùng, Sơn Trang, Bùi Đức Hữu, Quân TTA, Cao Minh Hiếu, Tâm Hồ…

Trong đó, Tony Hoàng (nhà sáng lập thương hiệu PASSION002 Pickleball) được biết đến là VĐV chuyên nghiệp của NPL PASSION002 Pickleball - thương hiệu pickleball đầu tiên kết nối sự đổi mới và phong cách với những chiếc vợt chất lượng toàn cầu, liên tục hoàn thiện và phát triển các sản phẩm một cách tối ưu. Từ đó, có thể chơi phù hợp ở mọi cấp độ, cho mọi đối tượng và giá cả để người chơi pickleball có thể có những trải nghiệm thăng hoa, dễ dàng sở hữu cây vợt chất lượng cho mình.

Chi Bảo, Tony Hoàng lan tỏa năng lượng tích cực qua giải pickleball 'cùng con đi tiếp cuộc đời'

Những ngày qua, anh Tony Hoàng - người có kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy pickleball toàn cầu, kết nối môn thể thao thu hút đông đảo người chơi giữa Mỹ và Việt Nam thông qua các tiêu chuẩn cho sân đấu, vợt và bóng của AAU - USAP - VAIR (Hiệp hội Pickleball Mỹ), đã thu xếp công việc tại Mỹ, cùng người thân bay về Việt Nam, tất bật chuẩn bị cho giải đấu hôm 1.11 thật chỉn chu, thành công.

"Tôi cảm thấy rất hân hạnh, hạnh phúc khi được đồng hành, tài trợ chính cho giải mùa 4 giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên, để cùng nhau lan tỏa môn thể thao picleball, đồng thời làm điều ý nghĩa cho các cháu mồ côi", anh Tony Hoàng, Giám đốc khu vực pickleball - miền Trung, Mỹ, HLV pickleball quốc tế chuyên nghiệp đã được chứng nhận; đại sứ pickleball và đại sứ chính thức của VAIR (Hệ thống trọng tài và xếp hạng chuyên nghiệp, Mỹ), chuyên gia đào tạo và chứng nhận HLV pickleball dưới thẩm quyền của AAU tại Việt Nam, nói.

Anh Tony Hoàng, nhà tài trợ chính của giải ẢNH: VÕ HIẾU

Anh Tony Hoàng, Chi Bảo tiếp thêm năng lượng tích cực cho giải đấu ẢNH: VÕ HIẾU

"Từng tham gia thi đấu và tài trợ giải thưởng tại giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 3 ở Long Khánh, tôi cảm nhận giải đấu rất ý nghĩa, đặc biệt vì mục tiêu thiện nguyện. VĐV tranh tài với tinh thần hòa nhã, vui vẻ, gắn bó và rất hào hứng, thể hiện đậm nét tình bằng hữu. Đó là lý do tôi quyết định tài trợ chính cho giải mùa 4 lần này ở TP.HCM. Tôi mong muốn sắp tới còn các mùa giải 5, 6, 7, để cùng nhau lan tỏa, chia sẻ tình thương tới các cháu", anh Tony Hoàng chia sẻ thêm.

Diễn viên Chi Bảo, khách mời đặc biệt của giải

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4 còn có sự tham gia của nhiều VĐV tiêu biểu khác, những người đã tham gia từ mùa giải đầu tiên đến mùa 4, như: MC Lý Chánh, Võ Hoàng Sơn (Sơn GB), Thái Chí Hùng (thương hiệu thực phẩm bổ trợ sức khỏe Kim Cương Vàng), Quang Tuân Passion Pickleball, Minh Trí (thương hiệu tinh dầu Om SCENT)… Những anh chị tham gia 2 mùa giải, như: Mai Bùi (CLB Bà Bầu, TP.HCM), Trí Càng Long (Vôi Càng Long, Long An), Quân Lê (Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - YBA HCM), Minh Tuấn Mobile, Nhóm Pickleball B&B (TP.HCM), Ben SASA…

Diễn viên Chi Bảo lần đầu tham gia giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' ẢNH: VÕ HIẾU

Đặc biệt, nhiều gương mặt nghệ sĩ cũng dành thời gian tham gia giải để động viên, giúp đỡ trẻ mồ côi, trong đó có vợ chồng diễn viên - doanh nhân Chi Bảo - Chang Lavender; vợ chồng ca sĩ - doanh nhân Minh Hằng - Bảo Nguyễn; các diễn viên Bình Minh, Huy Khánh, Kim Hải (vai chính phim Lật mặt 6), Long Đẹp Trai, Tân Trề, Lê Nam, BiMax (Nguyễn Đăng Khoa), Lợi Trần, Lại Nhật Khoa, Trần Nghĩa (vai thầy giáo Ngạn, phim Mắt biếc), Minh Luân, diễn viên - MC Đình Hiếu…; chủ phòng trà Không Tên - Đức Huy, Hoa hậu doanh nhân Kim My, ca sĩ Ưng Đại Vệ, ca sĩ Lương Gia Huy, ca sĩ Đỗ Minh Quân, ca sĩ TiTi, ca sĩ Minh Dũng, MC Thiên Vũ…

Nam diễn viên - doanh nhân Chi Bảo, người miệt mài tập luyện trên sân pickleball những ngày qua chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên. Pickleball là môn thể thao được nhiều người yêu thích. Giải đấu ý nghĩa hơn khi gây quỹ, giúp đỡ được nhiều em nhỏ mồ côi trong đại dịch Covid-19, để các em được đến trường, được ăn học đầy đủ".

Anh Chi Bảo cho biết đây là giải đấu ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NVCC

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" hoàn toàn phi lợi nhuận, Báo Thanh Niên không thu một khoản tiền nào cho báo từ công tác tổ chức giải.

Phát động từ tháng 9.2021, trong hơn 4 năm qua, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" - bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 của Báo Thanh Niên đã tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp cho gần 2.000 trẻ, nhận bảo trợ lâu dài cho 459 trẻ đến năm 18 tuổi, trao học bổng, tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em dịp lễ tết… với tổng số tiền tính đến tháng 9.2025 gần 65 tỉ đồng. Chương trình cũng nhận bảo trợ 86 trẻ mồ côi do bão Yagi vào năm 2024 tại các tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", Báo Thanh Niên đã tổ chức 3 mùa giải pickleball: mùa 1 vào tháng 11.2024 ở Nha Trang, trao 100 triệu; mùa 2 ở TP.HCM vào tháng 4.2025, trao 112 triệu; mùa 3 vào tháng 6.2025 ở Long Khánh cũ, Đồng Nai, trao 150 triệu giúp trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn ở nơi diễn ra giải.

Mùa 4 giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời", trở lại tổ chức ở TP.HCM, với sự tài trợ chính của thương hiệu sản phẩm pickleball PASSION002 và sự đồng hành của diễn viên Huy Khánh (đồng hành từ mùa giải đầu tiên).

Xin cảm ơn các nhà hảo tâm ủng hộ 400 triệu đồng giúp trẻ mồ côi, sẽ trao trực tiếp trong lễ khai mạc sáng 1.11 tại sân đấu Thương hiệu PASSION002 giúp 200 triệu đồng (trong đó, chị Phạm Thị Châu Giang 1 triệu, anh Ngô Quang Thiện 5 triệu, Công ty Kelme - anh Lưu Hoàng Phi 3 triệu, Moon Võ - Công ty Charm Angle 10 triệu, chị Bảo Ngọc 3 triệu, Đội truyền tải điện PTC4 3 triệu, Imperium Analyst ACY Capital LLC); Sơn Kim Land 50 triệu, Báo Thanh Niên 50 triệu (1 bạn đọc: Thanh Lễ); Nhóm B&B, Việt Thắng và Anh Tuấn (Vietcombank) 52 triệu; các anh Nguyễn Xuân Vũ, Trần Huy Đức, Đoàn Anh Tuấn (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), Nguyễn Hoàng Sơn (Nhơn Trạch, Đồng Nai) 20 triệu; anh Luân Nguyễn, Quỹ Trái tim hồng - Nguyễn Bảo Châu Jewery & Diamond 28 triệu.