Trao 110 triệu đồng tại giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Khởi động từ ngày 16.9.2021, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động nhằm chăm lo, bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 khi các em không may mất đi cha, hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do đại dịch gây ra