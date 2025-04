Báo Tiền Phong tổ chức giải Golf Championship - Non sông một dải

Đây là giải đấu golf do Báo Tiền Phong tổ chức với mục đích hướng về ngày 30 tháng tư lịch sử. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong cho biết: "Giải Tiền Phong Golf Non sông một giải là dịp cộng đồng doanh nhân, các CLB golf cùng chung tay hướng về những cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và các chiến sĩ biệt động Sài Gòn - những người đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, mang lại nền độc lập tự do cho đất nước. Một phần kinh phí vận động được từ giải đấu này sẽ được dùng để thăm, tặng quà và tri ân những chiến sĩ cách mạng đã tham gia các cuộc kháng chiến, những nhân chứng sống của lịch sử.

BTC giải Tiền Phong Golf - Non sông một giải, tặng hoa cho các nhà tài trợ Ảnh: Thành Thắng

Giải đấu sẽ được tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với sự tham dự của 218 golfer xuất sắc đến từ nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước. Giải đấu hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn, hấp dẫn bởi có nhiều golfer tài năng tham dự.

Một góc sân golf Tân Sơn Nhất nơi diễn ra giải đấu Ảnh: Thành Thắng

Dù đây là giải đấu phong trào, nhưng chất lượng chuyên môn hứa hẹn rất cao nên ban tổ chức bố trí 3 sân, 3 trọng tài đạt chứng chỉ quốc tế.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí sân, tiêu, vị trí cờ hay các chướng ngại vật đảm bảo tuân theo quy định chuẩn của giải vô địch quốc gia… để tìm ra vận động viên xuất sắc có chuyên môn tốt nhất.

Giải đấu cũng rất hấp dẫn khi có thêm giải Hole in one với 3 xe ô tô, 3 bộ gậy và bình rượu sâm Ngọc Linh có tổng tỉ giá 2,3 tỉ đồng.