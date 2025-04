Cua rơ từng dự Tour de France tranh tài ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hấp dẫn cuộc chiến giành áo vàng

Giải đua năm nay thiếu vắng 2 cua rơ người Nga từng đoạt áo vàng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM là Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) và Igor Frolov (TP.HCM Vinama). Tuy nhiên, giải sẽ có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, trong đó đáng chú ý là Johny Hoogerland thi đấu cho đội TP.HCM Vinama. Tay đua này được chú ý khi từng 3 lần tham dự giải xe đạp hàng đầu thế giới Tour de France, với thành tích nổi bật là giữ chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi - trong 5 chặng ở giải đấu danh giá này.

Tay đua Johny Hoogerland thể hiện rõ quyết tâm giành thứ hạng cao ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 Ảnh: Đông Huyền

Trở ngại của Johny Hoogerland lúc này là tuổi tác, khi anh đã 42 tuổi. Tuy nhiên, HLV Đỗ Thành Đạt kỳ vọng tay đua này sẽ phát huy được sở trường leo đèo để giúp CLB TP.HCM Vinama cạnh tranh danh hiệu vua leo núi và đặc biệt là danh hiệu áo vàng. "Đã qua đỉnh cao nhưng Johny Hoogerland vẫn duy trì tập luyện. Theo quan sát ban đầu của tôi thì tay đua này trông vẫn còn trẻ trung và phong độ. Chưa có thời gian làm quen với đường đua, điều kiện, môi trường thi đấu ở VN nhưng anh bày tỏ quyết tâm rất cao", HLV Đỗ Thành Đạt cho biết.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 có lộ trình khắc nghiệt khi các tay đua tranh tài 25 chặng với tổng cự ly hơn 3.000 km. Đặc biệt là phải chinh phục 8 ngọn đèo, trong đó thử thách lớn nhất là đèo Khánh Lê dài gần 30 km, độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển. Vì thế các đội đua đều tuyển chọn ngoại binh có khả năng leo đèo giỏi. Cạnh tranh với Johny Hoogerland tại Cúp truyền hình năm nay là các ngoại binh cự phách như Nick Kergozou, Samuel Jenner (Úc) của ê kíp Vĩnh Long, Ethan Batt (New Zealand), Oscar Sachez Caballero (Tây Ban Nha) của Đồng Nai, Mikhail Foki và Ivan Blokhin (Nga) của Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ngoài ra còn có các ngoại binh từng thi đấu ở những mùa giải trước như Savva Novikov (Nga) của CLB Nhựa Bình Minh Bình Dương, Loic Desriac (Pháp) của CLB Dược Domesco Đồng Tháp.

Dấu ấn 37 năm Cúp truyền hình TP.HCM

Bước sang tuổi 37, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM là một trong số ít giải thể thao được tổ chức thường niên, duy trì trong nhiều năm. Từ giải đấu ban đầu chỉ diễn ra vài chặng, đến nay cuộc đua mở rộng quy mô ra toàn quốc, từng thi đấu xuyên Đông Dương. Giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt nhằm chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2025 thu hút hơn 100 cua rơ đến từ 15 đội đua xe đạp mạnh nhất cả nước tranh tài. Giải khởi tranh hôm nay (3.4) tại TP.Tuyên Quang. Đoàn đua sẽ hành trình đến Hà Nội, đi qua nhiều tỉnh, thành và về đích tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào đúng trưa 30.4. Giải đấu có tổng tiền thưởng hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, giải áo vàng cho tay đua xuất sắc nhất là 200 triệu đồng, đội đoạt Cúp vô địch đồng đội nhận 100 triệu đồng. Đặc biệt, danh hiệu áo cam dành cho tay đua VN có thành tích tốt nhất sẽ được duy trì với giải thưởng 100 triệu đồng.