Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nên xây dựng với tinh thần gần gũi, bền vững

Đối với người dân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, đại dịch Covid-19 là một cột mốc không thể nào quên. Thế nhưng, cũng chính trong những ngày tháng đầy mất mát ấy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam lại được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từ những phần cơm miễn phí, những chuyến xe 0 đồng đến hình ảnh lực lượng y tế, quân đội, tình nguyện viên ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu...

Khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (P. Vườn Lài) dự kiến xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 Ảnh: T.L

Chính từ những ký ức khó quên này, TP.HCM đã chủ trương sử dụng khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (P. Vườn Lài) để xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, vừa tưởng nhớ những mất mát, vừa tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi và bền vững. Theo ghi nhận, phần lớn người dân đồng tình với dự án và cho rằng công trình nên phản ánh tinh thần nhân văn, giản dị, gần gũi và bền vững.

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ý nghĩa và linh thiêng giữa lòng thành phố