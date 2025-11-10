Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nên xây dựng với tinh thần gần gũi, bền vững

Hải Duy - Lạc Xuân
10/11/2025 14:30 GMT+7

Chủ trương sử dụng khu đất 'vàng' số 1 Lý Thái Tổ (P. Vườn Lài) để xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

Đối với người dân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, đại dịch Covid-19 là một cột mốc không thể nào quên. Thế nhưng, cũng chính trong những ngày tháng đầy mất mát ấy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam lại được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, từ những phần cơm miễn phí, những chuyến xe 0 đồng đến hình ảnh lực lượng y tế, quân đội, tình nguyện viên ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu...

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nên xây dựng với tinh thần gần gũi, bền vững - Ảnh 1.

Khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (P. Vườn Lài) dự kiến xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Ảnh: T.L

Chính từ những ký ức khó quên này, TP.HCM đã chủ trương sử dụng khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (P. Vườn Lài) để xây dựng công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, vừa tưởng nhớ những mất mát, vừa tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũibền vững. Theo ghi nhận, phần lớn người dân đồng tình với dự án và cho rằng công trình nên phản ánh tinh thần nhân văn, giản dị, gần gũi và bền vững.

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ý nghĩa và linh thiêng giữa lòng thành phố

Thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho rằng, dù đại dịch Covid-19 đã lùi xa, nhưng quãng thời gian ấy vẫn là ký ức khó quên đối với người dân TP.HCM nói riêng và nhân loại nói chung. "Những ngày đó, người ta nhắc nhiều đến 'cách ly', 'thông điệp 5K'. Sự ra đi, mất mát đến rất nhanh, không khí khi ấy vô cùng căng thẳng. Thế nhưng, giữa tâm dịch, mọi người vẫn cố gắng giữ sự lạc quan, đoàn kết. Từ lực lượng tuyến đầu đến từng người dân đều nỗ lực hết sức, cùng nhau vượt qua đại dịch", anh chia sẻ.

Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương TP.HCM dành khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) để xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, thạc sĩ Lê Anh Tú cho rằng đây là một dự án nhân văn, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. "Công trình này không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn có thể trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi mọi người thường xuyên lui tới. Tôi hy vọng công trình này sẽ có nhiều cây xanh, có sự tĩnh lặng giữa đô thị ồn ào, giúp cân bằng không gian khi thành phố đã có quá nhiều tòa nhà cao tầng. Có thể xây dựng kết hợp với yếu tố thiên nhiên, cây xanh, nước giống như công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám), nơi mọi người có thể đến tham quan, thậm chí là tập thể dục mỗi sáng. Tôi tin rằng, mỗi khi đi ngang qua, người dân sẽ cảm nhận được đây là công trình chứa đựng giá trị nhân văn, gợi nhớ một giai đoạn khó khăn mà thành phố từng trải qua", anh nói.

Theo thạc sĩ Lê Anh Tú, đài tưởng niệm nên được xây dựng với tinh thần giản dị, bền vững, thể hiện sự trang và lắng đọng. "Với những công trình tưởng niệm về thiên tai, dịch họa, điều quan trọng là cảm xúc và chiều sâu, không cần quá cầu kỳ. Có thể khắc tên một số người, hay lưu lại những dấu ấn biểu trưng để khi bước vào, ai cũng nhớ về giai đoạn gian khó và mọi người đã cùng đồng lòng, sẻ chia để có được một cuộc sống tốt đẹp như hôm nay", anh bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên trên địa bàn TP.HCM đồng tình với quan điểm rằng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 không chỉ là nơi tưởng nhớ mà còn nên trở thành không gian công cộng gần gũi, tiện ích cho người dân. Sinh viên Nguyễn Hoàng Linh - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đề xuất nên bố trí lối đi rộng rãi, ghế đá và khu vực nghỉ chân, giúp người dân có thể thư giãn, tản bộ hoặc trò chuyện.

Bạn Trần Nguyễn Gia Kỳ, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đề xuất công trình nên xây dựng với nhiều tiện ích như công viên Gia Định (P.Hạnh Thông), tận dụng không gian rộng và nhiều cây xanh, kết hợp các tiện ích như khu tập thể dục ngoài trời, khu vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa tưởng niệm vừa phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe cho cư dân xung quanh. Song, sinh viên này nhấn mạnh mong muốn công trình gợi nhắc tinh thần tương thân tương ái, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự đoàn kết và vượt khó, đồng thời kết nối cộng đồng qua những hoạt động bổ ích hàng ngày.

