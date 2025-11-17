Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Ngọc Dương
Ngọc Dương
17/11/2025 21:03 GMT+7

Ba trong bảy biệt thự cổ trên khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) có chất lượng kết cấu công trình xuống cấp nặng nên được thành phố cho phép tháo dỡ.

Sáng 17.11, lực lượng thi công cùng máy móc bắt đầu phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất rộng 4,3 ha tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Công tác dọn dẹp đang được triển khai nhằm bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ thực hiện dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu 6 Cộng Hòa. Các căn biệt thự này được xây kiên cố, bê tông cốt thép, lối kiến trúc của thế kỷ 19. Trước kia, khu đất này là Nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 1.

Trong văn bản báo cáo của Sở Xây dựng, đánh giá 7 công trình biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc nhóm 2, loại biệt thự cũ được phép sửa chữa, bảo tồn hình thức bên ngoài

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Theo kết quả của đơn vị kiểm định, có 3 công trình biệt thự (2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị thấm ngấm nước, công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 2.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện một số nội dung, trong đó có "tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ"

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 3.

Đơn vị thi công cùng máy móc tiến hành phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 5.

Đến khoảng 17 giờ chiều 17.11, 2 căn biệt thự số 3, 4 đã được tháo dỡ hoàn toàn


TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ sau khi nhiều hạng mục đã được tháo dỡ

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 6.

Căn biệt thự số 2 cũng được đơn vị thi công rào chắn dự kiến sẽ tiến hành tháo dỡ trong ngày 18.11


TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 7.

Trong số 7 công trình thì có 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình nên được giữ lại


TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh 4.

Theo chủ trương của UBND TP.HCM, nơi đây sẽ được xây dựng thành công viên, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026

Tin liên quan

TP.HCM tất bật dọn 'đất vàng' để xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

TP.HCM tất bật dọn 'đất vàng' để xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu đất 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ, TP.HCM) những ngày qua đã được công nhân khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị triển khai dự án công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Khám phá thêm chủ đề

khu đất số 1 Lý Thái Tổ Đất vàng phường Vườn Lài đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 TP.HCM lấy đất vàng làm công viên Biệt thự cổ NHÀ CHÚ HỎA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận