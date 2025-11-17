TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Sáng 17.11, lực lượng thi công cùng máy móc bắt đầu phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất rộng 4,3 ha tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Công tác dọn dẹp đang được triển khai nhằm bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ thực hiện dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu 6 Cộng Hòa. Các căn biệt thự này được xây kiên cố, bê tông cốt thép, lối kiến trúc của thế kỷ 19. Trước kia, khu đất này là Nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.



Trong văn bản báo cáo của Sở Xây dựng, đánh giá 7 công trình biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc nhóm 2, loại biệt thự cũ được phép sửa chữa, bảo tồn hình thức bên ngoài

Theo kết quả của đơn vị kiểm định, có 3 công trình biệt thự (2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị thấm ngấm nước, công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện một số nội dung, trong đó có "tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ"

Đơn vị thi công cùng máy móc tiến hành phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)



Đến khoảng 17 giờ chiều 17.11, 2 căn biệt thự số 3, 4 đã được tháo dỡ hoàn toàn



Toàn cảnh khu đất 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ sau khi nhiều hạng mục đã được tháo dỡ

Căn biệt thự số 2 cũng được đơn vị thi công rào chắn dự kiến sẽ tiến hành tháo dỡ trong ngày 18.11



Trong số 7 công trình thì có 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình nên được giữ lại

