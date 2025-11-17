TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Ba trong bảy biệt thự cổ trên khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) có chất lượng kết cấu công trình xuống cấp nặng nên được thành phố cho phép tháo dỡ.
Sáng 17.11, lực lượng thi công cùng máy móc bắt đầu phá dỡ các căn biệt thự xuống cấp trong khu đất rộng 4,3 ha tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Công tác dọn dẹp đang được triển khai nhằm bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ thực hiện dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Khu đất có 7 biệt thự này rộng hơn 37.000 m2, nằm tại phường Vườn Lài, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu 6 Cộng Hòa. Các căn biệt thự này được xây kiên cố, bê tông cốt thép, lối kiến trúc của thế kỷ 19. Trước kia, khu đất này là Nhà khách Chính phủ thuộc sự quản lý của Bộ Ngoại giao.
