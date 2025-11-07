Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, có diện tích 4,3 ha. Nơi đây từng là quần thể 7 biệt thự cổ thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa – "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, khu vực này được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, trước khi được bàn giao lại cho TP.HCM tiếp quản.

Khu “đất vàng” rộng 4,3 ha tại số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) đang được đơn vị thi công khẩn trương phát quang, dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều 6.11, không khí làm việc tại khu “đất vàng” số 1 Lý Thái Tổ trở nên nhộn nhịp. Nhiều xe cơ giới, công nhân được huy động phát quang cây cỏ, thu dọn rác thải, đất cát trong khuôn viên các biệt thự ẢNH: NHẬT THỊNH

Máy xúc, xe tải hoạt động liên tục trong khu “đất vàng” phường Vườn Lài để kịp tiến độ giải phóng mặt bằng ẢNH: NHẬT THỊNH

Không khí lao động gấp rút giữa khu đất sắp thành không gian xanh của thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nhân di chuyển liên tục giữa các khu vực, người cắt cây, người san đất, tất cả diễn ra nhịp nhàng, gấp rút ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM tất bật dọn 'đất vàng' để xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sau khi được phát quang và thu dọn vệ sinh, khuôn viên một trong những biệt thự cổ trong khu “đất vàng” số 1 Lý Thái Tổ. Khu đất đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn hẳn so với cảnh cỏ mọc um tùm, rác phủ lối đi như trước đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch, khu đất sẽ được bàn giao cho Tập đoàn Sun Group để xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo phương án chỉnh trang, toàn bộ các biệt thự cổ tại khu đất sẽ được giữ nguyên, kết hợp xây dựng công viên cây xanh và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ẢNH: NHẬT THỊNH

Các tuyến đường nội khu sau khi được phát quang đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn trước. Thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành lát đá, hoàn thiện hệ thống lối đi và hạ tầng cảnh quan trong khu đất, phục vụ dự án công viên và không gian cộng đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Những công trình phụ cũ trong khu đất đã được tháo dỡ. Phần lớn cây xanh, đặc biệt là các cây cổ thụ lâu năm, sẽ được giữ lại để góp phần tạo mảng xanh và cảnh quan tự nhiên cho công viên trong tương lai ẢNH: NHẬT THỊNH

Các biệt thự với tổng diện tích hơn 7.000 m², từng là khu lưu trú và nhà hàng tiệc cưới, nay được công nhân khẩn trương sửa chữa, tháo dỡ những hạng mục xuống cấp ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên trong, tường bong tróc, trần mục nát, nội thất phủ bụi, nhiều khung cửa gỗ vỡ nát, sắt thép hoen rỉ sau thời gian dài bỏ hoang ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất). ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m, tổng mức đầu tư dự kiến 1.073 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH