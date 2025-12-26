TP.HCM tổ chức 'countdown' chào năm mới 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nội dung trên được nêu trong tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao gửi lãnh đạo UBND TP.HCM trên cơ sở chủ trương cho phép Công ty cổ phần bóng đá TP.HCM tổ chức chương trình đếm ngược (countdown) chào đón năm mới trong giai đoạn 2026 - 2030 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, sự kiện countdown chào năm mới 2026 dự kiến được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng), phường Sài Gòn. Thời gian tổ chức chính thức kéo dài trong 5 ngày, từ 27.12 đến hết ngày 31.12.

Về nội dung hoạt động, kế hoạch đề xuất tổ chức nhiều hạng mục phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm. Cụ thể, tại khu vực giao với đường Lê Lợi bố trí một cổng chào. Dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ dự kiến lắp đặt gian hàng trải nghiệm kết hợp bóng thổi hơi trang trí, tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho người dân, kết hợp biểu diễn DJ và ban nhạc trong khung giờ từ 16 - 22 giờ.

Dự kiến, TP.HCM tổ chức sự kiện đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2026 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, một sân khấu phụ sẽ được bố trí đối diện khu vực gian hàng trải nghiệm để tổ chức biểu diễn của các dancer, hoạt động cao điểm vào ngày 31.12. Hệ thống 7 màn hình LED được lắp đặt dọc tuyến phố đi bộ để trình chiếu thông tin sự kiện và các video clip của đơn vị tài trợ.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu chính tại khu vực từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Mạc Thị Bưởi, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới trong khung giờ từ 19 giờ đến 24 giờ ngày 31.12.

Về nguồn kinh phí, sau khi UBND TP.HCM thống nhất kế hoạch, đơn vị tổ chức sự kiện sẽ đóng góp 6 tỉ đồng vào nguồn xã hội hóa phục vụ bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa khác của thành phố trong năm 2026. Trường hợp chậm đóng góp quá 7 ngày so với tiến độ, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tham mưu UBND TP.HCM xem xét không tiếp tục giao đơn vị này tổ chức chương trình trong các năm tiếp theo.

Liên quan đề xuất mở rộng phạm vi tổ chức sự kiện đếm ngược sang các khu vực khác, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết trên cơ sở văn bản của Công ty cổ phần bóng đá TP.HCM, đơn vị không đề xuất mở rộng địa điểm tổ chức trong dịp chào đón năm mới 2026. Theo đó, sự kiện chỉ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ theo đúng chủ trương đã được UBND TP.HCM chấp thuận.