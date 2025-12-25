Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hạ Long có countdown chào năm mới 5 vạn khán giả

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/12/2025 15:16 GMT+7

Đêm nghệ thuật chào năm mới 2026 của Quảng Ninh sẽ diễn ra tại Quảng trường 30.10, bên vịnh Hạ Long, với quy mô gần 50.000 khán giả.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, chương trình sẽ bắt đầu từ 21 giờ 30 phút ngày 31.12 tại Quảng trường 30.10, P.Hạ Long, thời lượng khoảng 180 phút, dự kiến thu hút gần 50.000 người dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham dự. 

Concert chào năm mới 2026 quy mô 5 vạn khán giả bên vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Tiếp nối thành công, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức concert quy mô lớn bên vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Countdown chào năm mới 2026 có điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa nổ tầm cao, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc giao thừa rực rỡ, mãn nhãn và giàu cảm xúc cho khán giả.

Concert chào năm mới 2026 quy mô 5 vạn khán giả bên vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Concert Countdown chào năm mới 2026 của tỉnh Quảng Ninh chưa diễn ra nhưng vé mời đã nóng trên mạng xã hội

ẢNH: N.H

Đêm nhạc cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Minh Tuyết, Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Binz, Trung Quân Idol, DJ Gaztik, ban nhạc Bức Tường, Chillies, nhóm Dòng thời gian… tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Vé mời tham dự chương trình được phát miễn phí cho người dân và du khách. Thời gian đăng ký bắt đầu từ 19 giờ ngày 26.12 đến khi đủ số lượng khán giả theo kế hoạch. Rút kinh nghiệm từ các sự kiện miễn phí trước đây, tỉnh Quảng Ninh sẽ siết chặt công tác phát và kiểm soát vé, xử lý nghiêm tình trạng vé giả, mua bán vé trái phép hoặc đưa người không có vé vào khu vực tổ chức.

Khám phá thêm chủ đề

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh Quang Thọ Phan Mạnh Quỳnh tỉnh Quảng Ninh
