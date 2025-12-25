Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

'Thảo nguyên châu Âu' thu nhỏ ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/12/2025 11:09 GMT+7

Với độ cao gần 500 m so với mực nước biển, đồi Phượng Hoàng như một 'thảo nguyên' châu Âu thu nhỏ với không khí trong lành, mát mẻ quanh năm ở Quảng Ninh đang là điểm đến hấp dẫn du khách.

Kỳ nghỉ tết Dương lịch đang đến gần, đồi Phượng Hoàng nằm tại phường Uông Bí (Quảng Ninh) đang là gợi ý lý tưởng cho những ai muốn tìm một điểm đến mới lạ, không quá đông đúc nhưng vẫn đủ đẹp để trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm. Không cần đi xa, ngay tại Quảng Ninh, du khách vẫn có thể chạm tới một "thảo nguyên" đúng nghĩa, nơi thiên nhiên còn nguyên vẹn và nhịp sống chậm rãi yên bình.

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đồi phượng hoàng mùa cỏ cháy đẹp tựa như thảo nguyên ở châu Âu

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đồi Phượng Hoàng không ồn ào, không hào nhoáng. Sức hút của nơi này đến từ chính sự giản dị, khoáng đạt và cảm giác tự do mà nó mang lại. Đến đây, chắc chắn du khách sẽ có một trải nghiệm rất đáng giá cho hành trình du lịch tại Quảng Ninh dịp cuối năm.

Điều khiến du khách ấn tượng nhất khi đặt chân tới đồi Phượng Hoàng là những triền cỏ trải dài, mở ra một không gian khoáng đạt hiếm thấy ở vùng Đông Bắc. Vào mùa hè, đồi khoác lên mình màu xanh mướt, mềm mại như một thảo nguyên thu nhỏ. Gió thổi nhẹ làm cỏ lay động theo từng đợt sóng, mang lại cảm giác mát lành, dễ chịu.

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Đồi phượng hoàng với không khí trong lành là dịp để du khách tìm về thư giãn

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cuối thu, đầu đông, khoảng từ tháng 11 đến tháng 12, sắc xanh dần chuyển sang vàng óng. Khi nắng sớm chiếu xuống, cả sườn đồi ánh lên màu mật ong, tạo nên khung cảnh rất "điện ảnh". Nhiều du khách ví nơi đây như "thảo nguyên châu Âu", "Đà Lạt thu nhỏ" hay một góc Tây Bắc thuần khiết giữa Quảng Ninh.

Đan xen giữa những đồi cỏ là các rặng thông lùn, tán xanh rì, tỏa bóng mát. Chỉ cần một tấm bạt trải ra, vài chiếc ghế gấp, du khách đã có thể ngồi giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió rì rào, tạm gác lại những ồn ào thường nhật.

Đồi Phượng Hoàng đặc biệt phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày. Du khách có thể lên đồi từ sáng sớm, mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống để picnic, chụp ảnh, ngắm cảnh. Nếu muốn ở lại qua đêm, một số nhóm dịch vụ tự phát đã chuẩn bị lều bạt, chăn nệm đơn giản, đủ cho trải nghiệm cắm trại giữa thiên nhiên.

Tuy nhiên, đúng với tinh thần du lịch khám phá, các dịch vụ trên đồi còn rất hạn chế. Hầu hết mọi hoạt động đều mang tính tự túc, nên du khách cần chuẩn bị kỹ từ đồ ăn, nước uống, áo khoác đến các vật dụng cá nhân. Đường lên đồi chủ yếu là đường rừng, chưa được đầu tư bài bản, vì vậy xe máy hoặc ô tô gầm cao là lựa chọn phù hợp. Giày thể thao, trang phục gọn nhẹ sẽ giúp hành trình dễ dàng và an toàn hơn.

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Đồi Phượng Hoàng nằm giữa một bình nguyên bao la nhìn từ trên cao

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

Những dịp cuối thu đầu đông, du khách đến Đồi Phượng Hoàng lúc bình minh được chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ diệu với biển mây bao quanh

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 5.

Biển mây bao quanh những quả đồi

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 6.
Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 7.

Khung cảnh tựa như thảo nguyên châu Âu ở Đồi Phượng Hoàng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 8.

Du khách dạo bước ngắm nhìn những đồi cỏ cháy

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 9.
Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 10.
Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 11.

Đồi Phượng Hoàng mùa cỏ cháy đẹp nao lòng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 12.
Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 13.
Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 14.

Địa điểm hấp dẫn du khách khi tới Quảng Ninh trải nghiệm cắm trại

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 15.
Thảo nguyên như châu Âu thu nhỏ ở Quảng Ninh - Ảnh 16.

Du khách tới Đồi Phượng Hoàng đa phần là người trẻ hoặc gia đình tới đây trải nghiệm trong ngày

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU


Khám phá thêm chủ đề

đồi Phượng Hoàng Quảng Ninh bình nguyên Uông Bí
