Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/12/2025 14:00 GMT+7

Những ngày cuối năm, lễ hội cam tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) trở thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách khi những vườn cam Vạn Yên vào mùa chín rộ, tạo ra mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng bền vững.

Những ngày này, tại khu Vạn Yên (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) rộn ràng bước chân người dân địa phương và du khách thập phương về dự lễ hội cam Vân Đồn

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 1.

Những rừng cam tại Vân Đồn đang vào mùa chín mọng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Giữa tiết trời cuối năm se lạnh, các triền đồi cam chín vàng, trĩu quả, tạo nên khung cảnh yên bình, no đủ, đậm dấu ấn vùng quê ven biển Đông Bắc.

Theo UBND đặc khu Vân Đồn, tuần lễ cam được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị cây cam truyền thống của Vân Đồn, đồng thời quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nghề trồng cam mà còn mở ra cơ hội để người dân nâng cao thu nhập từ các hoạt động trải nghiệm, tham quan vườn, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 2.

Anh Trần Danh Đại (đặc khu Vân Đồn) cho biết, nhờ trồng cam mỗi năm anh thu về hàng trăm triệu đồng, kết hợp bán cam và trải nghiệm tham quan dành cho du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Năm 2025 là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội cam Vân Đồn được tổ chức. Qua từng năm, sự kiện ngày càng thu hút đông đảo du khách, góp phần đưa thương hiệu cam Vân Đồn, một sản phẩm OCOP tiêu biểu của Quảng Ninh, đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Lễ hội cũng trở thành cầu nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 3.

Du khách khắp nơi đổ xô đến Vân Đồn trải nghiệm hái cam

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hiện nay, cam Vân Đồn được trồng trên diện tích gần 300 ha, tập trung chủ yếu tại khu Vạn Yên (xã Vạn Yên cũ) với 68 hộ tham gia sản xuất. Những vườn cam được quy hoạch bài bản, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, cho quả có mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng. Đây là giống cam được thị trường đánh giá cao, ngày càng được ưa chuộng tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận.

Điểm hấp dẫn của lễ hội cam không chỉ nằm ở việc mua bán nông sản mà còn ở trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Du khách được trực tiếp dạo bước giữa những vườn cam sai trĩu, tự tay hái quả, thưởng thức cam tươi tại vườn và tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc của người dân địa phương. Nhiều trang trại còn kết hợp phục vụ ẩm thực, giới thiệu các món đặc sản như gà đồi, hải sản tươi sống, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ nông trại đến bàn ăn cho du khách.

Không khí lễ hội rộn ràng, cảnh sắc tươi mới cùng sự thân thiện của người dân đã tạo nên sức hút riêng cho cam Vân Đồn. Với hướng đi kết hợp nông nghiệp và du lịch cộng đồng, lễ hội cam đang dần trở thành sản phẩm du lịch mùa vụ đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản đồ trải nghiệm của Vân Đồn (Quảng Ninh) trong những ngày cuối năm.

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 4.

Sau đợt bão Yagi, cam đặc khu Vân Đồn được chăm sóc cẩn thận và lại trĩu quả, chín rộ như trước

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 5.

Cam Vân Đồn được trồng bên những triền đồi thích hợp cho du khách trải nghiệm

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 6.

Nhiều cây cam cổ thụ vẫn được gìn giữ trở thành nơi chụp ảnh, trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 7.

Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên những cây cam cổ thụ

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 8.
Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 9.

Du khách thích thú chụp ảnh bên vườn cam

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 10.
Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 11.

Hoặc ăn luôn tại vườn để thưởng thức hương vị núi rừng Vạn Yên

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn- Ảnh 12.

Thương hiệu cam Vân Đồn giờ đây không chỉ là mô hình nông nghiệp đem lại thu nhập khá cho người dân mà còn là sản phẩm du lịch trải nghiệm ưa thích dành cho du khách

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

 

Tin liên quan

Người dân đổ xô đi lễ hội cam Vân Đồn

Người dân đổ xô đi lễ hội cam Vân Đồn

Người dân địa phương và du khách đổ xô đi dự lễ hội cam Vân Đồn (Quảng Ninh) để trải nghiệm trong những rừng cam trĩu quả, chín mọng.

Khám phá thêm chủ đề

Vân Đồn đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh xã Vạn Yên Cam Vân Đồn Khu Vạn Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận