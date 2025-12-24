Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn

Những ngày này, tại khu Vạn Yên (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) rộn ràng bước chân người dân địa phương và du khách thập phương về dự lễ hội cam Vân Đồn.
Giữa tiết trời cuối năm se lạnh, các triền đồi cam chín vàng, trĩu quả, tạo nên khung cảnh yên bình, no đủ, đậm dấu ấn vùng quê ven biển Đông Bắc.
Theo UBND đặc khu Vân Đồn, tuần lễ cam được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị cây cam truyền thống của Vân Đồn, đồng thời quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nghề trồng cam mà còn mở ra cơ hội để người dân nâng cao thu nhập từ các hoạt động trải nghiệm, tham quan vườn, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.
Năm 2025 là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội cam Vân Đồn được tổ chức. Qua từng năm, sự kiện ngày càng thu hút đông đảo du khách, góp phần đưa thương hiệu cam Vân Đồn, một sản phẩm OCOP tiêu biểu của Quảng Ninh, đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Lễ hội cũng trở thành cầu nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.
Hiện nay, cam Vân Đồn được trồng trên diện tích gần 300 ha, tập trung chủ yếu tại khu Vạn Yên (xã Vạn Yên cũ) với 68 hộ tham gia sản xuất. Những vườn cam được quy hoạch bài bản, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, cho quả có mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng. Đây là giống cam được thị trường đánh giá cao, ngày càng được ưa chuộng tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận.
Điểm hấp dẫn của lễ hội cam không chỉ nằm ở việc mua bán nông sản mà còn ở trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Du khách được trực tiếp dạo bước giữa những vườn cam sai trĩu, tự tay hái quả, thưởng thức cam tươi tại vườn và tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc của người dân địa phương. Nhiều trang trại còn kết hợp phục vụ ẩm thực, giới thiệu các món đặc sản như gà đồi, hải sản tươi sống, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ nông trại đến bàn ăn cho du khách.
Không khí lễ hội rộn ràng, cảnh sắc tươi mới cùng sự thân thiện của người dân đã tạo nên sức hút riêng cho cam Vân Đồn. Với hướng đi kết hợp nông nghiệp và du lịch cộng đồng, lễ hội cam đang dần trở thành sản phẩm du lịch mùa vụ đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản đồ trải nghiệm của Vân Đồn (Quảng Ninh) trong những ngày cuối năm.
Du khách thích thú chụp ảnh bên vườn cam
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
Hoặc ăn luôn tại vườn để thưởng thức hương vị núi rừng Vạn Yên
ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU
