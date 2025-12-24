Mùa cam chín vàng ở đặc khu Vân Đồn

Những ngày này, tại khu Vạn Yên (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) rộn ràng bước chân người dân địa phương và du khách thập phương về dự lễ hội cam Vân Đồn.

Những rừng cam tại Vân Đồn đang vào mùa chín mọng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Giữa tiết trời cuối năm se lạnh, các triền đồi cam chín vàng, trĩu quả, tạo nên khung cảnh yên bình, no đủ, đậm dấu ấn vùng quê ven biển Đông Bắc.



Theo UBND đặc khu Vân Đồn, tuần lễ cam được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị cây cam truyền thống của Vân Đồn, đồng thời quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nghề trồng cam mà còn mở ra cơ hội để người dân nâng cao thu nhập từ các hoạt động trải nghiệm, tham quan vườn, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

Anh Trần Danh Đại (đặc khu Vân Đồn) cho biết, nhờ trồng cam mỗi năm anh thu về hàng trăm triệu đồng, kết hợp bán cam và trải nghiệm tham quan dành cho du khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Năm 2025 là năm thứ 3 liên tiếp lễ hội cam Vân Đồn được tổ chức. Qua từng năm, sự kiện ngày càng thu hút đông đảo du khách, góp phần đưa thương hiệu cam Vân Đồn, một sản phẩm OCOP tiêu biểu của Quảng Ninh, đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Lễ hội cũng trở thành cầu nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.

Du khách khắp nơi đổ xô đến Vân Đồn trải nghiệm hái cam ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hiện nay, cam Vân Đồn được trồng trên diện tích gần 300 ha, tập trung chủ yếu tại khu Vạn Yên (xã Vạn Yên cũ) với 68 hộ tham gia sản xuất. Những vườn cam được quy hoạch bài bản, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, cho quả có mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng. Đây là giống cam được thị trường đánh giá cao, ngày càng được ưa chuộng tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận.

Điểm hấp dẫn của lễ hội cam không chỉ nằm ở việc mua bán nông sản mà còn ở trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Du khách được trực tiếp dạo bước giữa những vườn cam sai trĩu, tự tay hái quả, thưởng thức cam tươi tại vườn và tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc của người dân địa phương. Nhiều trang trại còn kết hợp phục vụ ẩm thực, giới thiệu các món đặc sản như gà đồi, hải sản tươi sống, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ nông trại đến bàn ăn cho du khách.

Không khí lễ hội rộn ràng, cảnh sắc tươi mới cùng sự thân thiện của người dân đã tạo nên sức hút riêng cho cam Vân Đồn. Với hướng đi kết hợp nông nghiệp và du lịch cộng đồng, lễ hội cam đang dần trở thành sản phẩm du lịch mùa vụ đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản đồ trải nghiệm của Vân Đồn (Quảng Ninh) trong những ngày cuối năm.

Sau đợt bão Yagi, cam đặc khu Vân Đồn được chăm sóc cẩn thận và lại trĩu quả, chín rộ như trước ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cam Vân Đồn được trồng bên những triền đồi thích hợp cho du khách trải nghiệm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhiều cây cam cổ thụ vẫn được gìn giữ trở thành nơi chụp ảnh, trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên những cây cam cổ thụ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Du khách thích thú chụp ảnh bên vườn cam ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hoặc ăn luôn tại vườn để thưởng thức hương vị núi rừng Vạn Yên ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU