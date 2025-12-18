Quảng Ninh bứt phá, hướng tới thành phố trực thuộc T.Ư

Dấu ấn tăng trưởng từ nội lực và điều hành quyết liệt

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV vừa khai mạc Kỳ họp thứ 34, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi địa phương này lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không chỉ là kỳ họp tổng kết một năm "về đích" ấn tượng của giai đoạn 2021 - 2025, đây còn là diễn đàn quan trọng để Quảng Ninh xác lập quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2025 Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ước khoảng 11,89%, cao nhất cả nước. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt trên 368.000 tỉ đồng, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, với khu vực dịch vụ và công nghiệp giữ vai trò chủ lực. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.400 USD; năng suất lao động xã hội tăng gần 12%, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Một góc đô thị thành phố Hạ Long

Một trong những điểm sáng nổi bật là thu ngân sách nhà nước. Tổng thu năm 2025 ước đạt hơn 82.200 tỉ đồng, vượt xa dự toán Trung ương giao, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn, cho thấy nền kinh tế địa phương ngày càng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn.

Hoạt động đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt mức kỷ lục, tăng nhiều lần so với năm trước, khẳng định sức hút của môi trường đầu tư Quảng Ninh. Du lịch phục hồi mạnh mẽ với hơn 21 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 57.000 tỉ đồng (tương đương hơn 2.3 tỉ USD), đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.

Định hình động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Do đó, Quảng Ninh cần nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn, tạo xung lực phát triển mới.

Trọng tâm trong giai đoạn tới là tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quảng Ninh định hướng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, quy mô lớn, công nghệ cao vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục được xác định là ngành mũi nhọn. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 5 triệu khách quốc tế, phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch bốn mùa và du lịch xanh, bền vững.

Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ ưu tiên nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, cảng biển, logistics và hạ tầng số. Việc xây dựng các khu công nghệ số tập trung, đô thị thông minh được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Công tác quản lý tài chính - ngân sách tiếp tục được siết chặt, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành.