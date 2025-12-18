Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Quảng Ninh bứt phá, hướng tới thành phố trực thuộc T.Ư

Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
18/12/2025 15:04 GMT+7

Lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh khép lại năm 2025 bằng những con số ấn tượng, khẳng định bản lĩnh tự lực, tự cường và đặt nền tảng vững chắc cho mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu ấn tăng trưởng từ nội lực và điều hành quyết liệt

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV vừa khai mạc Kỳ họp thứ 34, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi địa phương này lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không chỉ là kỳ họp tổng kết một năm "về đích" ấn tượng của giai đoạn 2021 - 2025, đây còn là diễn đàn quan trọng để Quảng Ninh xác lập quyết tâm bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2025 Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ước khoảng 11,89%, cao nhất cả nước. Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt trên 368.000 tỉ đồng, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, với khu vực dịch vụ và công nghiệp giữ vai trò chủ lực. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.400 USD; năng suất lao động xã hội tăng gần 12%, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Quảng Ninh bứt phá, hướng tới thành phố trực thuộc T.Ư - Ảnh 1.

Một góc đô thị thành phố Hạ Long

Một trong những điểm sáng nổi bật là thu ngân sách nhà nước. Tổng thu năm 2025 ước đạt hơn 82.200 tỉ đồng, vượt xa dự toán Trung ương giao, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn, cho thấy nền kinh tế địa phương ngày càng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn.

Hoạt động đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt mức kỷ lục, tăng nhiều lần so với năm trước, khẳng định sức hút của môi trường đầu tư Quảng Ninh. Du lịch phục hồi mạnh mẽ với hơn 21 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 57.000 tỉ đồng (tương đương hơn 2.3 tỉ USD), đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.

Định hình động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Do đó, Quảng Ninh cần nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn, tạo xung lực phát triển mới.

Trọng tâm trong giai đoạn tới là tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quảng Ninh định hướng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, quy mô lớn, công nghệ cao vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục được xác định là ngành mũi nhọn. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 22 triệu lượt khách, trong đó có trên 5 triệu khách quốc tế, phát triển mạnh các sản phẩm du lịch chất lượng cao, du lịch bốn mùa và du lịch xanh, bền vững.

Cùng với đó, Quảng Ninh sẽ ưu tiên nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, cảng biển, logistics và hạ tầng số. Việc xây dựng các khu công nghệ số tập trung, đô thị thông minh được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Công tác quản lý tài chính - ngân sách tiếp tục được siết chặt, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đến hết năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ninh Sở VHTTDL Quảng Ninh kinh tế Quảng Ninh du lịch Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận