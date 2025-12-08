Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

4 điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2026 ở TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/12/2025 17:45 GMT+7

Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, bao gồm 3 điểm tầm cao ở phường An Khánh, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Nội dung trên được nêu trong kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026 trên địa bàn do UBND TP.HCM mới ban hành. Cụ thể, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

3 điểm tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

4 điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2026 ở TP.HCM- Ảnh 1.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa đón năm mới tại phường An Khánh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đón chào năm mới 2026 cũng được tổ chức. Trong đó, chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown) tổ chức đêm 31.12 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dự kiến mở rộng thêm khu vực trục đường Lê Lợi, công viên Lam Sơn và phía trước Nhà hát Thành phố.

Một số hoạt động đáng chú ý khác có giải chạy bộ đón bình minh và đồng diễn yoga đón bình minh, diễn ra sáng 31.12 tại quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Tối cùng ngày, tại khu vực quảng trường này có chương trình nghệ thuật Khơi sóng bình minh.

Bên cạnh các phường trung tâm của 3 địa phương trước sáp nhập, nhiều xã, phường của thành phố mới như xã Dầu Tiếng, xã Xuân Sơn, xã Bình Khánh, phường Gò Vấp, phường Phú Thạnh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đêm 31.12. Các hoạt động chào đón năm mới cũng được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, khu chế xuất, khu công nghiệp…

