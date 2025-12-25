Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Con chạy xe máy phạm luật, 2 cha con cùng bị phạt

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/12/2025 14:12 GMT+7

K. lấy xe máy của cha ruột chạy xuống Vũng Tàu chơi nhưng không đội mũ bảo hiểm, gác chân trên đầu xe, CSGT lập biên bản phạt cả 2 cha con.

Ngày 25.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt 2 cha con ông N.V.Đ.Khoa do lỗi vi phạm về trật tự an toàn toàn giao thông.

TP.HCM: Con chạy xe máy phạm luật, 2 cha con cùng bị phạt- Ảnh 1.

K. cùng phương tiện vi phạm

ẢNH: ĐỘI CSGT NAM SÀI GÒN

Trước đó, ngày 13.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện trên trang thông tin mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 1 nam thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, gác chân lên đầu xe, chạy hướng đường Quang Trung đi Trần Phú, phường Vũng Tàu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT Nam Sài Gòn xác định chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển có biển kiểm soát 59YA - 122… thuộc về chủ phương tiện ở phường An Phú Đông, TP.HCM.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp Công an phường An Phú Đông mời chủ phương tiện là ông N.V.Đ.Khoa và người điều khiển xe máy trên là N.C.N.K (16 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) lên làm việc.

Tại đây, K. thừa nhận chính mình là người điều khiển xe máy trong video clip nêu trên.

TP.HCM: Con chạy xe máy phạm luật, 2 cha con cùng bị phạt- Ảnh 2.

K. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đặt chân trên đầu xe

ẢNH: ĐỘI CSGT NAM SÀI GÒN

K. khai nhận, khoảng 5 giờ 45 ngày 12.12, K. điều khiển xe máy của cha ruột mình cùng nhóm bạn xuống phường Vũng Tàu chơi. Khi điều khiển phương tiện trên đường Trần Phú, K. không đội mũ bảo hiểm và đặt chân trên đầu xe.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với K. về hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Đội CSGT Nam Sài Gòn cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.Đ.Khoa, cha của K., về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại điều 56 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tin liên quan

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu

Theo quy định mới từ 1.3.2026, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng, tổ chức là 150 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt Đội CSGT Nam Sài Gòn Điều khiển xe máy phường Vũng Tàu phạm luật gác chân trên đầu xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận