TP.HCM: Con chạy xe máy phạm luật, 2 cha con cùng bị phạt

Ngày 25.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt 2 cha con ông N.V.Đ.Khoa do lỗi vi phạm về trật tự an toàn toàn giao thông.

K. cùng phương tiện vi phạm ẢNH: ĐỘI CSGT NAM SÀI GÒN

Trước đó, ngày 13.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện trên trang thông tin mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 1 nam thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, gác chân lên đầu xe, chạy hướng đường Quang Trung đi Trần Phú, phường Vũng Tàu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT Nam Sài Gòn xác định chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển có biển kiểm soát 59YA - 122… thuộc về chủ phương tiện ở phường An Phú Đông, TP.HCM.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp Công an phường An Phú Đông mời chủ phương tiện là ông N.V.Đ.Khoa và người điều khiển xe máy trên là N.C.N.K (16 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) lên làm việc.

Tại đây, K. thừa nhận chính mình là người điều khiển xe máy trong video clip nêu trên.

K. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đặt chân trên đầu xe ẢNH: ĐỘI CSGT NAM SÀI GÒN

K. khai nhận, khoảng 5 giờ 45 ngày 12.12, K. điều khiển xe máy của cha ruột mình cùng nhóm bạn xuống phường Vũng Tàu chơi. Khi điều khiển phương tiện trên đường Trần Phú, K. không đội mũ bảo hiểm và đặt chân trên đầu xe.

Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với K. về hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

Đội CSGT Nam Sài Gòn cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.Đ.Khoa, cha của K., về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại điều 56 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.