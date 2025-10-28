TP.HCM: CSGT nói đưa xe đến cẩu phương tiện, chủ xe mới xuất hiện

Ngày 28.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết gần 10 ngày ra quân xử lý ô tô đậu đỗ ở khu vực có biển báo cấm, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã quay hình phạt nguội gần 100 trường hợp vi phạm.

Đội CSGT Nam Sài Gòn lập biên bản một trường hợp vi phạm đỗ xe ở khu vực có biển báo cấm ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngoài ra, Đội CSGT Nam Sài Gòn còn lập biên bản phạt trực tiếp gần 15 trường hợp chủ phương tiện vi phạm đỗ ô tô ở khu vực có biển báo cấm.

Chiều 28.10, PV Báo Thanh Niên đã theo chân tổ tuần tra của Đội CSGT Nam Sài Gòn xử lý ô tô đậu đỗ ở khu vực có biển báo cấm, ghi nhận lực lượng làm nhiệm vụ, đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

Tại ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, tổ tuần tra phát hiện 2 ô tô đậu ở đường có biển báo cấm đỗ ngày chẵn.

Khi phát hiện hiện lực lượng làm nhiệm vụ, 2 chủ xe đã nhanh chóng phối hợp làm việc. Một chủ xe cho biết đã nhìn thấy biển cấm đỗ ngày chẵn, bản thân rất chấp hành.

"Hôm nay vợ tôi chạy xe. Do vợ tôi không để ý biển báo nên mới vi phạm", người đàn ông này phân bua với lực lượng CSGT.

Chủ xe khác trước khi ký vào biên bản vi phạm thì nói với CSGT: "Biết có biển cấm nhưng khi hỏi chủ quán cà phê thì chủ quán nói cứ đậu thoải mái. Giờ bị phạt phải chịu".

Tại ngã ba Ngô Đức Kế - Xuân Diệu, phường Tam Thắng, tổ tuần tra phát hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 72C - 106.xx đậu ở vị trí đặt biển báo cấm đỗ ngày chẵn. Đứng gần 10 phút không thấy chủ phương tiện đến phối hợp làm việc, lực lượng làm nhiệm vụ đã gọi điện thoại yêu cầu chủ xe đến.

Ban đầu, người này nói không phải là chủ ô tô bán tải. Khi lực lượng CSGT nói sẽ gọi xe đến cẩu ô tô về trụ sở thì người này mới từ nhà bước ra nhận là xe mình.

Người này giải thích: "Tôi có thấy biển báo cấm nhưng đang từ công trình về, nghĩ đậu xe một lúc sẽ đi ngay, vậy mà…".

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn, cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức xử lý các phương tiện đỗ xe vi phạm ở các khu vực có biển báo cấm. "Chúng tôi sẽ cử lực lượng vào các tuyến đường nhánh nhỏ để xử lý các chủ phương tiện cố tình vi phạm", trung tá Vũ cho hay.