Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nữ tài xế chạy xe vào nhà dân, hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT

Trần Cường
Trần Cường
28/10/2025 10:56 GMT+7

Nhận hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người phụ nữ ở Thái Nguyên không chấp hành mà lái xe vào nhà dân, sau đó hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT. Cảnh sát xác định nữ tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gần gấp đôi mức kịch khung.

Sáng 28.10, đại diện Cục CSGT Bộ Công an đã thông tin về đoạn video người phụ nữ không chấp hành đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT Thái Nguyên, được lan truyền trên mạng xã hội.

Nữ tài xế chạy xe vào nhà dân, hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT- Ảnh 1.


Người phụ nữ lái xe vào nhà dân để tránh yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

ẢNH: CỤC CSGT

Theo đại diện Cục CSGT, khoảng 20 giờ 50 ngày 26.10, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khi làm nhiệm vụ tại km45+800 tỉnh lộ 261 đã dừng kiểm tra xe máy mang biển số 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá, Thái Nguyên) điều khiển.

Nhận hiệu lệnh của CSGT, chị X. không chấp hành mà lái xe đi vào nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. viện nhiều lý do để không hợp tác, không cho kiểm tra nồng độ cồn và hất máy đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT rơi xuống đất.

Kiên quyết yêu cầu kiểm tra, lực lượng CSGT xác định chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 mg/lít khí thở, cao gần gấp 2 lần mức nồng độ cồn cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị X. theo quy định. Với lỗi này, chị X. sẽ bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đại diện Cục CSGT cho hay, Công an P.Phổ Yên (Thái Nguyên) cũng đang làm rõ hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, cũng như những vi phạm khác để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

'Né' kiểm tra nồng độ cồn đâm va 9 ô tô, 2 xe máy

'Né' kiểm tra nồng độ cồn đâm va 9 ô tô, 2 xe máy

Do lái xe sau khi đã uống rượu bia, nên khi gặp tổ cảnh sát giao thông, Vũ Huy Hoàng đã điều khiển xe ô tô bỏ chạy, va chạm gây hư hỏng 9 xe ô tô và 2 xe máy của người dân.

Khởi tố 3 bị can né kiểm tra nồng độ cồn, lao xe vào mô tô CSGT

Khám phá thêm chủ đề

Cục CSGT thái nguyên Né kiểm tra nồng độ cồn mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận