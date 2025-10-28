Nữ tài xế chạy xe vào nhà dân, hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT

Sáng 28.10, đại diện Cục CSGT Bộ Công an đã thông tin về đoạn video người phụ nữ không chấp hành đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT Thái Nguyên, được lan truyền trên mạng xã hội.



Người phụ nữ lái xe vào nhà dân để tránh yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

ẢNH: CỤC CSGT

Theo đại diện Cục CSGT, khoảng 20 giờ 50 ngày 26.10, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khi làm nhiệm vụ tại km45+800 tỉnh lộ 261 đã dừng kiểm tra xe máy mang biển số 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá, Thái Nguyên) điều khiển.

Nhận hiệu lệnh của CSGT, chị X. không chấp hành mà lái xe đi vào nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. viện nhiều lý do để không hợp tác, không cho kiểm tra nồng độ cồn và hất máy đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT rơi xuống đất.

Kiên quyết yêu cầu kiểm tra, lực lượng CSGT xác định chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 mg/lít khí thở, cao gần gấp 2 lần mức nồng độ cồn cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị X. theo quy định. Với lỗi này, chị X. sẽ bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đại diện Cục CSGT cho hay, Công an P.Phổ Yên (Thái Nguyên) cũng đang làm rõ hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, cũng như những vi phạm khác để xử lý theo quy định.