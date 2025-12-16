Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ra quân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe khách trên quốc lộ 51

Nguyễn Long
Nguyễn Long
16/12/2025 17:14 GMT+7

Đội CSGT Nam Sài Gòn đang thực hiện đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe khách trên quốc lộ 51, TP.HCM.

Từ ngày 15.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM thực hiện đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế xe khách. Đợt cao điểm ra quân kéo dài đến tháng 3.2026.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế xe khách trên quốc lộ 51 - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra giấy tờ của 1 tài xế xe khách

ẢNH: NGUYỄN LONG

CSGT kiểm tra xe khách: Tài xế không cồn vẫn bị tạm giữ phương tiện, vì sao?

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 9 giờ 30 ngày 16.12, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp Công an phường Bà Rịa lập chốt kiểm tra trên quốc lộ 51, đoạn trước Trung tâm thương mại Bà Rịa. Lực lượng chức năng ra hiệu dừng các xe khách lưu thông hướng từ thành phố Vũng Tàu cũ đi phường Phú Mỹ (TP.HCM).

Các tài xế được yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển hành khách, bằng lái xe, thẻ nhận dạng lái xe… Lực lượng CSGT cũng kiểm tra xem các xe khách có chở hàng hóa trên xe chung với vận chuyển hành khách hay không.

Sau gần 2 giờ lập chốt, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng gần 10 xe khách. Các tài xế được yêu cầu thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn, có lái xe bị kiểm tra nhanh bằng que thử ma túy 5 chân.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế xe khách trên quốc lộ 51 - Ảnh 2.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe khách

ẢNH:NGUYỄN LONG

Các trường hợp bị kiểm tra trong sáng 16.12 đều không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, các tài xế thường vi phạm lỗi không ghi tên hành khách trên xe, không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định.

Có trường hợp tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, không xuất trình được bằng lái đã tích hợp trong VNeID. Đối với trường hợp này, lực lượng CSGT yêu cầu tài xế gọi điện cho công ty đưa xe và tài xế khác tới chở khách.

Cán bộ CSGT phải điều khiển xe về trụ sở và lập biên bản tạm giữ phương tiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tài xế, CSGT yêu cầu tài xế xuất trình giấy phép lái xe lúc nào thì sẽ trả lại phương tiện ngay lúc đó.

Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế xe khách trên quốc lộ 51 - Ảnh 3.

CSGT kiểm tra ma túy đối với tài xế xe khách

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết trong đợt cao điểm, CSGT sẽ phối hợp công an các địa phương lập chốt kiểm tra xe vận chuyển hành khách về các lỗi chở hàng hóa trên xe, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế.

Một xe khách chạy tuyến Nam - Bắc chở quá số lượng 12 hành khách, khi đến địa phận TP.Huế đã bị lượng CSGT Trạm Phú Lộc kiểm tra, lập biên bản với mức phạt hành chính gần 100 triệu đồng.

