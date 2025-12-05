Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi nào xong?

Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 16,39 km, với tổng mức đầu tư 13.898 tỉ đồng.

Điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long, cuối tuyến tại nút giao quốc lộ 51B, 51C, thuộc phường Phước Thắng.

Tuyến đường đi qua phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Phước Thắng và xã Long Điền với 3 dự án thành phần đã và đang được triển khai.

Trong đó, đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn có chiều dài tuyến 6,71 km, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Mặt cắt ngang gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn đường này đã được khởi công tháng 4.2025, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2026.

Toàn cảnh nút giao Vũng Vằn và đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994) ẢNH: NGUYỄN LONG

Đoạn đường chia làm 33 mũi thi công, với số lượng công nhân trên công trường là 393 người. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 35/190 mố trụ; 300/1.600 dầm Super T; cọc khoan nhồi 978/1.500 cọc.

Đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài 6,816 km, đã được khởi công tháng 12.2024, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2026. Trong đó, phần đường cao tốc có tốc độ thiết kế 100 km/giờ, gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Đường song hành 2 bên có tốc độ thiết kế 60 km/giờ, gồm 2 làn xe.

Đoạn này chia làm 11 mũi thi công; số lượng công nhân trên công trường là 146 người. Hiện nay hoàn thành 19/20 mố trụ; dầm bản rỗng 7/18 dầm; cọc khoan nhồi 200/212 cọc…

Đoạn từ nút giao đường ven biển ĐT994 đến nút giao vòng xoay quốc lộ 51B, 51C có chiều dài tuyến 2,87 km, đã khởi công tháng 6.2025, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2025; gồm phần đường chính quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ và đường song hành 2 bên có vận tốc 60 km/giờ.

Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo quy hoạch trước đây thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt thì đoạn tuyến trở thành đường địa phương.

Dưới đây là hình ảnh do PV Báo Thanh Niên ghi nhận tại dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu:

Công nhân đang vệ sinh cây sắt dính đất đỏ tại trụ cầu T1, đoạn nút giao quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long (TP.HCM), trước đây là xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG





Một đoạn đường trên cao đã được lấp dầm Super T. Vị trí này nằm ngay đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long, TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Các trụ cầu đã lộ diện. Mỗi trụ cầu cách nhau khoảng 40 m ẢNH: NGUYỄN LONG

Mỗi trụ cầu được đan sắt dày đặc để đổ bê tông ẢNH: NGUYỄN LONG

Một trụ cầu đang được định hình để chuẩn bị đổ bê tông ẢNH: NGUYỄN LONG

Các công nhân đang kéo cáp dự ứng lực để làm dầm Super T ẢNH: NGUYỄN LONG

Một cuộn cáp dự ứng lực, chuyên dùng để làm dầm Super T ẢNH: NGUYỄN LONG

Dầm Super T đã hoàn thiện. Mỗi dầm này dài 38 m, rộng 2,2 m, cao 1,75 m. Để sản xuất ra một dầm Super T, ngoài sắt 5,5 tấn thì cần đến 44 sợi cáp dự ứng lực nặng 2,5 tấn và hơn 28 mét khối bê tông. Mỗi dầm Super T cần khoảng 15 công nhân cùng làm trong 3 - 4 ngày ẢNH: NGUYỄN LONG

Giá Long Môn dùng để cẩu dầm Super T. Dầm này khi hoàn thành nặng hơn 70 tấn ẢNH: NGUYỄN LONG

Cán bộ Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra bê tông của mặt dầm Super T ẢNH: NGUYỄN LONG