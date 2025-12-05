Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi nào xong?

Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 16,39 km, với tổng mức đầu tư 13.898 tỉ đồng.
Điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long, cuối tuyến tại nút giao quốc lộ 51B, 51C, thuộc phường Phước Thắng.
Tuyến đường đi qua phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Phước Thắng và xã Long Điền với 3 dự án thành phần đã và đang được triển khai.
Trong đó, đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn có chiều dài tuyến 6,71 km, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Mặt cắt ngang gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn đường này đã được khởi công tháng 4.2025, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2026.
Đoạn đường chia làm 33 mũi thi công, với số lượng công nhân trên công trường là 393 người. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 35/190 mố trụ; 300/1.600 dầm Super T; cọc khoan nhồi 978/1.500 cọc.
Đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài 6,816 km, đã được khởi công tháng 12.2024, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2026. Trong đó, phần đường cao tốc có tốc độ thiết kế 100 km/giờ, gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Đường song hành 2 bên có tốc độ thiết kế 60 km/giờ, gồm 2 làn xe.
Đoạn này chia làm 11 mũi thi công; số lượng công nhân trên công trường là 146 người. Hiện nay hoàn thành 19/20 mố trụ; dầm bản rỗng 7/18 dầm; cọc khoan nhồi 200/212 cọc…
Đoạn từ nút giao đường ven biển ĐT994 đến nút giao vòng xoay quốc lộ 51B, 51C có chiều dài tuyến 2,87 km, đã khởi công tháng 6.2025, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2025; gồm phần đường chính quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ và đường song hành 2 bên có vận tốc 60 km/giờ.
Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo quy hoạch trước đây thuộc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt thì đoạn tuyến trở thành đường địa phương.
