Thời sự

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công thế nào?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
21/11/2025 08:45 GMT+7

Ngày 20.11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (TP.HCM) cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã đạt gần 45%.

Theo đó, dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua các xã, phường thuộc Bình Dương cũ, nay là TP.HCM; gồm: các phường An Phú, Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ và các xã Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long) có tổng diện tích trên 344 ha đất phải thu hồi của 1.617 trường hợp.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công thế nào?- Ảnh 1.

Mặt bằng thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã bàn giao được gần 45% tổng diện tích

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến nay, công tác giải phóng bàn giao mặt bằng được trên 152 ha/344 ha, đạt 44,5% và cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi đất 225 ha/344 ha và các địa phương đang tiếp tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công thế nào?- Ảnh 2.

Nhận được mặt bằng đến đâu, nhà thầu triển khai thi công đến đó

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Riêng đoạn cao tốc từ điểm đầu (đường Vành đai 3 đang xây dựng) đến đoạn cầu Khánh Vân được giữ lại đường hiện hữu là đường ĐT.743 và ĐT.747 (có chiều dài khoảng 7 km) và tổ chức lại giao thông trên đường theo đúng tiêu chuẩn của đường cao tốc.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công thế nào?- Ảnh 3.

Hàng chục cây số đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang dần hình thành

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nhà thầu thi công đang trải nền đường được khoảng 10 km đoạn qua các xã An Long, Phước Hòa (TP.HCM) và hình dáng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang dần hình thành đoạn qua khu vực này.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công thế nào?- Ảnh 4.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn giao với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn đi qua địa phận Bình Dương cũ có chiều dài trên 45,6 km, quy mô 4 làn xe cao tốc và có làn dừng khẩn cấp liên tục; vận tốc thiết kế đạt 100 km/giờ.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang thi công thế nào?- Ảnh 5.

Cao tốc dự kiến hoàn thành trong năm 2027

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đường cao tốc được khởi công tháng 2.2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2027 do liên danh nhà thầu Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Khi hoàn thành cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho cả vùng Đông Nam bộ khi kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; đường Vành đai 3, 4 - TP.HCM.

