Thời sự Dân sinh

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/11/2025 08:52 GMT+7

Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được thi công ở khu vực xã Nha Bích. Các địa phương khác vẫn đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai được chính thức khởi công từ ngày 19.8. Sau hơn 3 tháng, đến nay chỉ có 1 đoạn tuyến dài khoảng 900 m qua xã Nha Bích đang được nhà thầu triển khai thi công.

Nhà thầu mong được gỡ khó về mặt bằng và vật liệu

Theo ông Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Ban Dự án Lizen, nhà thầu thi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích cho biết: hiện nay, chủ đầu tư mới giao cho nhà thầu khoảng 900 m trong tổng số 10 km ở xã Nha Bích. Mặt bằng còn lại, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai) hiện vẫn đề nghị nhà thầu chờ và chưa có kế hoạch bàn giao cụ thể.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 1.

Mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Tùng cũng cho biết, nhà thầu rất mong được giao sớm để huy động đầy đủ nhân lực và thiết bị phục vụ thi công. Đến thời điểm này, nhà thầu đã thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, công tác cung ứng vật liệu vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn đá khi một số mỏ tại khu vực Bình Phước chưa được tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và chính sách.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 2.

Một số máy móc, trang thiết bị nằm chờ, luôn sẵn sàng thi công khi được bàn giao mặt bằng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thiết bị và nhân sự đã sẵn sàng, chỉ cần có mặt bằng là sẽ thi công ngay. Người dân cũng rất ủng hộ, vì vậy chúng tôi mong muốn sớm được bàn giao phần còn lại. Bên cạnh đó, việc giải quyết nguồn vật liệu như đất đắp, đá, cát… cũng cần được ưu tiên. Nếu có mặt bằng mà không có vật liệu thì dự án vẫn bị gián đoạn. Do đó, cần tháo gỡ đồng thời 2 vấn đề: mặt bằng và vật liệu, để đáp ứng tiến độ của dự án trọng điểm", ông Tùng nói.

Nỗ lực để sớm bàn giao mặt bằng sạch

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, cho biết cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn đi qua xã Nha Bích dài khoảng 10 km, với 265 thửa đất có tổng diện tích 74 ha bị ảnh hưởng. 

Đến nay công tác xét duyệt của xã đã đạt trên 84%. Đảng bộ, chính quyền và người dân xã luôn xác định đây là công trình trọng điểm và nỗ lực bàn giao sớm mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 3.
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 4.
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 5.

Nhà thầu mong muốn được tháo gỡ không chỉ mặt bằng mà còn cả vật liệu cát, đá để công trình không bị gián đoạn

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nha Bích là một trong những xã có khối lượng đất sạch giao cho nhà thầu thi công lớn nhất trong toàn tuyến cao tốc này. Đến nay đã giao được gần 50 ha/74 ha đất cho nhà đầu tư. Xã phấn đấu đến hết tháng 12.2025, cơ bản bàn giao đủ mặt bằng", ông Thái cho biết.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 6.

Nhà thầu thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, ngày 24.11, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành thi công cầm chừng do chờ mặt bằng, thiếu vật liệu- Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng, thi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích vào cuối tháng 10.2025

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 8.10, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" - chiến dịch 90 ngày đêm cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, với mục tiêu thần tốc, quyết liệt, hiệu quả trong công tác bồi thường, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các gói thầu thi công đồng bộ.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài 124,13 km, trong đó đi qua 10 xã, phường thuộc tỉnh Đồng Nai, với tổng chiều dài hơn 101 km. Tuyến cao tốc thiết kế 6 làn xe, vận tốc 100 - 120 km/h, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỉ đồng. Dự án chia thành 5 dự án thành phần, khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.


