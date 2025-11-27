Bộ trưởng Tài chính: Tuyệt đối không cấp phép dự án mới về thuốc lá điện tử

Sáng 27.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Đầu tư (sửa đổi). Nhiều đại biểu dành sự quan tâm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, bóng cười, khí N20...; đề nghị cần có quy định chặt chẽ với những sản phẩm này.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (trái) và Phạm Trọng Nhân ẢNH: GIA HÂN

Thị trường bóng cười "5 không"

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (TP.HCM) nói, bóng cười và khí N 2 O đang "nằm ngoài vòng pháp luật", cụ thể là các điều khoản cấm đầu tư kinh doanh.

Thị trường về nhóm sản phẩm này hoạt động với "5 không": không giấy phép, không tiêu chuẩn chất lượng, không kiểm định độc tính, không truy xuất nguồn gốc và không báo cáo y tế định kỳ.

Ông cho rằng, với một thị trường vận hành hoàn toàn trong vùng xám, không dữ liệu, không điểm bám pháp lý, giải pháp duy nhất là đóng cửa ngay "điểm mù pháp lý" này.

Vị đại biểu dẫn một báo cáo nghiên cứu y tế về ngộ độc N 2 O cho thấy, tỷ lệ tổn thương tủy sống dao động từ 60 - 100%, tỷ lệ liệt chi lên đến 82,9%, và nồng độ homocystein tăng gấp 5 lần mức bình thường. Nhiều bệnh nhân chỉ sử dụng vài tuần đến vài tháng đã tàn phế.

Đáng sợ nhất là 100% bệnh nhân trong các nghiên cứu đều còn di chứng sau điều trị, không ai hồi phục hoàn toàn. Chưa kể, nhóm sử dụng các sản phẩm bóng cười, N 2 O đa số là học sinh, sinh viên, người trẻ dễ tò mò, dễ bị dụ dỗ và dễ tổn thương nhất.

Theo ông Nhân, không thể để một chất phá hủy thần kinh và gây nghiện mạnh như khí N 2 O "có chỗ đứng, dù chỉ một ngày". Vì thế, ông kiến nghị Quốc hội bổ sung "bóng cười, khí N 2 O dùng cho mục đích giải trí" và "các chất hướng thần mới" vào danh mục các ngành nghề bị cấm kinh doanh.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cũng đề xuất cần cấm kinh doanh các loại khí, chất gây nghiện gây tác hại cho sức khỏe con người, trước mắt "phải cấm ngay khí N 2 O cho mục đích giải trí".

Đáng chú ý, dự thảo luật sửa đổi bổ sung "kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" là một trong các nhóm ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.

Ông Trí ủng hộ quy định trên, vì như vậy là phù hợp với Nghị quyết số 173/2024 của Quốc hội. Song, để chặt chẽ hơn, vị đại biểu đoàn Hà Nội đề xuất không chỉ cấm kinh doanh mà cần cấm cả sản xuất, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng… "Nếu chỉ cấm kinh doanh nhưng người ta đầu tư để sản xuất, để làm kho chứa, để vận chuyển… thì sao?", ông Trí đặt vấn đề.

Vị đại biểu còn kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định để đưa ra chế tài để xử phạt đối với các hành vi bị cấm trong Nghị quyết 173/2024, trong đó có thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Đồng thời, Quốc hội cần sớm đưa vào chương trình để sửa đổi luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhằm đưa các nội dung cấm trong nghị quyết vào văn bản luật "cho thật đầy đủ và hiệu quả".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

Tuyệt đối không cấp phép dự án mới về thuốc lá điện tử

Giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay dự thảo luật sẽ bổ sung quy định cấm liên quan đến N 2 O và các chất hướng thần khác.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Y tế để điều chỉnh cho chặt chẽ, vừa ngăn ngừa nhưng cũng có thể có trường hợp loại trừ, ví dụ như sản xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế...", ông Thắng nói.

Về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định dự thảo luật đã bổ sung các sản phẩm này vào nhóm ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, luật có quy xử lý chuyển tiếp rằng: Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được cho phép, chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị quyết số 173/2024 có hiệu lực thi hành.

Vì sao lại có quy định chuyển tiếp như trên? Ông Thắng lý giải trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 173/2024 đã có một số nhà máy đang sản xuất tại Việt Nam. Do đó, quy định chuyển tiếp dành cho nhóm này là cần thiết. Còn với dự án mới, sau khi nghị quyết có hiệu lực, tuyệt đối sẽ không cấp phép.



