Đứng dậy là ngã, sau thời gian dài hít bóng cười

"N HƯ KIẾN BÒ TRONG NGƯỜI"

Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị 2 bệnh nhân (BN) là vợ chồng cùng bị ngộ độc và di chứng liệt, tê bì chân tay, rối loạn cảm giác sau thời gian dài hít "bóng cười".

Người chồng 36 tuổi cho biết thời gian đầu cả hai chỉ sử dụng vài ba quả mỗi lần, nhưng sau tăng dần. Có thời điểm hai vợ chồng "chơi" liên tục, mỗi ngày dùng 6 - 8 bình khí cười, mỗi bình khoảng 40 quả bóng, chỉ khi mệt quá mới dừng lại.

Bàn tay của nam bệnh nhân 36 tuổi không thể khép lại và mất cảm giác sau thời gian hít bóng cười ẢNH: MAI THANH

Cũng theo nam BN này, sau gần 10 tháng sử dụng, bản thân BN bị tay tê rần rần, lan xuống chân, không đi lại được, đứng dậy là ngã và không thể nhấc được chân. Người vợ 32 tuổi cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự: tê bì hai bàn chân, cảm giác "như kiến bò trong người", đi lại loạng choạng.

Tại Trung tâm Chống độc, bác sĩ (BS) kết luận 2 BN đã bị tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N2O (khí trong bóng cười), ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động và cảm giác. Cả hai cần được điều trị phục hồi tích cực, giải độc, kết hợp vật lý trị liệu và tập vận động. Theo BS điều trị, quá trình phục hồi có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thể hồi phục hoàn toàn nếu tổn thương tủy sống đã nặng.

TS-BS Nguyễn Đăng Đức, Trung tâm Chống độc, cho biết thời gian gần đây Trung tâm liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc bóng cười, chủ yếu là người trẻ. Có BN chỉ mới 20 tuổi, sau vài tháng dùng bóng cười đã phải nhập viện vì liệt tứ chi, chụp MRI cho thấy tổn thương tủy sống không thể phục hồi.

C Ơ CHẾ GÂY NGHIỆN TƯƠNG TỰ MA TÚY

Theo TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, khí N2O trong bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, có thể gây tổn thương sâu tới 3 cơ quan chính: hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản.

Hình ảnh tổn thương tủy sống của bệnh nhân

"Về thần kinh, bóng cười phá hủy lớp myelin là chất cách điện của sợi thần kinh, khiến não và tủy sống bị "cắt đứt" đường truyền tín hiệu. Hậu quả là tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở. Có BN không thể tự ngồi dậy, liệt toàn thân. Về máu, khí N2O gây thiếu máu và suy tủy giống như bệnh lý do hóa chất độc. Về sinh sản, nhiều BN trẻ bị giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết, giảm ham muốn ở cả nam và nữ", BS Nguyên thông tin.

Ngoài ra, qua các khảo sát tâm lý, Trung tâm ghi nhận nhiều người nghiện bóng cười bị rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn hành vi và cảm xúc, biểu hiện tổn thương não mạn tính.

Giám đốc Trung tâm Chống độc nhấn mạnh: "Bóng cười có cơ chế gây nghiện tương tự ma túy. Người dùng phải tăng liều liên tục, từ vài quả lên hàng chục quả mỗi ngày. Có người sau điều trị, hồi phục một phần rồi tái nghiện. Đây là một loại ma túy trá hình, vừa độc, vừa gây nghiện, tuyệt đối không có liều an toàn".