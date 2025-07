14 người buôn thuốc lá điện tử bị khởi tố

Tối 23.7, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Minh Thành (35 tuổi, trú P.Long Biên, Hà Nội), Phùng Thị My (34 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Thu Hằng (35 tuổi, trú P.Thanh Trì, Hà Nội) và 11 người khác về tội buôn bán hàng cấm.

3 bị can cầm đầu đường dây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an Hà Nội, Thành, My và Hằng là 3 người cầm đầu đường dây mua bán thuốc lá điện tử với số lượng lớn trên địa bàn Hà Nội.

Bước đầu, PC03 Công an Hà Nội xác định đường dây này mua thuốc lá điện tử của một người Trung Quốc, sau đó chuyển về Việt Nam thông qua nhiều đường khác nhau.

Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hàng hóa nhập về được vận chuyển xe tải, cất giấu tại các địa điểm bí mật. Sau đó Thành, My và Hằng phân phối cho các đại lý cấp dưới để bán ra thị trường. Quá trình phạm tội, các bị can dùng ứng dụng mạng xã hội để trao đổi mua bán nhằm xóa dấu vết ngay sau khi giao dịch.

Quá trình khám xét, PC03 Công an Hà Nội thu giữ 127.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, giá trị khoảng 40 tỉ đồng. Đơn vị này đang mở rộng điều tra vụ án.