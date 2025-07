Công an Hà Nội không khởi tố vụ đăng tin sai sự thật về Nhã Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội vừa có văn bản trả lời Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam (Công ty Nhã Nam) về việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà Công ty Nhã Nam đã có đơn tố giác trước đó.

Công ty Nhã Nam thông báo về việc dừng hợp tác với ông Đặng Hoàng Giang

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội, căn cứ tài liệu, chứng cứ, cơ quan này xác định hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân "Giang Dang" của ông Đặng Hoàng Giang (60 tuổi, quốc tịch Áo; tạm trú tại Hà Nội) có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại điều 331 bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội xét thấy chưa đến mức xử lý hình sự.

Do đó, ngày 26.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xử lý về hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị Sở VH-TT Hà Nội xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Trước đó, hồi tháng 4.2024, mạng xã hội Facebook xuất hiện các bài viết "tố" ông Nguyễn Nhật Anh, khi đó là Tổng giám đốc Công ty Nhã Nam, đã quấy rối tình dục cấp dưới.

Ông Nguyễn Nhật Anh sau đó đã đăng tải lời xin lỗi, thừa nhận "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến" đối với nữ nhân viên và cho biết: "Hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể. Nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối, làm phiền, và có thể gây tổn thương với cô ấy".

Ban Giám đốc Công ty Nhã Nam sau đó đã quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của ông Nguyễn Nhật Anh vì liên quan đến cáo buộc này.