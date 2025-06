Công an Hà Nội có thêm phó giám đốc

Sáng 28.6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã trao quyết định về việc điều động đại tá Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ẢNH: LAM THANH

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, đại tá Lê Văn Tuân là cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực xuất sắc và được rèn luyện qua nhiều đơn vị, lĩnh vực và vị trí công tác.

Trong đó, đại tá Lê Văn Tuân có gần 20 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm và đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong lực lượng.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đề nghị đại tá Lê Văn Tuân tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm để đóng góp những thành tích, chiến công, làm dày thêm truyền thống của lực lượng công an thủ đô.

Đại tá Lê Văn Tuân phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: LAM THANH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Văn Tuân cảm ơn Đảng uỷ Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Hà Nội, đặc biệt là tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội quan tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và lĩnh hội, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được phân công, giao phó.

Đại tá Lê Văn Tuân từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Tháng 8.2024, khi giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghiệp, xây dựng, môi trường đô thị (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an), đại tá Tuân được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Với việc điều động đại tá Lê Văn Tuân giữ chức Phó giám đốc Công an Hà Nội, hiện Ban giám đốc Công an Hà Nội có 8 người. Trong đó, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ giám đốc; 7 phó giám đốc gồm: thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, thiếu tướng Dương Đức Hải, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, đại tá Nguyễn Đức Long và đại tá Lê Văn Tuân.

* Đóng cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo đóng cổng thông tin điện tử kể từ ngày 1.7, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vào Công an tỉnh Phú Thọ và lấy tên Công an tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Từ ngày 1.7, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chính thức dừng hoạt động. Thông tin, tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị và các chuyên mục liên quan đến hoạt động của công an tỉnh sẽ được cập nhật trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ.